AI代寫年終總結報告 中國網店年底接單量超6萬

今年有不少人把撰寫年終總結報告交給AI代筆，使得AI代寫網店訂單大增。示意圖。（本報資料照）

年關將近，撰寫年終總結報告是許多人頭疼的問題。不過在AI （人工智能 ）的快速發展下，有不少人最近把年終總結報告任務交給了AI代筆。部分代寫網店不僅訂單大增，有的店舖月銷量甚至達6萬單以上。價格便宜又時間短，讓AI代寫在年關將近之際火了。

「今年在AI（人工智能）的協助下，大致會撰寫35萬份以上報告（去年是26萬份），年底來臨，有不少總結性報告要寫，招多個兼職報告撰寫人員……」成都商報報導，近日，武漢 某公司在朋友圈的招聘啟事引發關注。

黃麗媛是武漢某科技公司高管，作為一家基於大數據從事軟件信息技術服務的企業，他們主要為企事業單位、大型國企、高校、醫院等提供專項研究、課題報告、調研報告等。每到年底各單位的總結報告會集中爆發，因此前幾天在招聘兼職人員輔助完成報告的撰寫，目前已招聘完畢。

黃麗媛公司在業務開展中使用的諸多AI程序包括ChatGPT4.0、文心一言等。她說，公司去年共計交付26萬份報告。今年有了AI加持，截至6月底就已達17萬份，在人力比去年精簡10%至20%的基礎上，單量比去年同期增加了20%到30%，保守估計今年總單量在35萬份左右，總增長近35%，「這中間AI有很大的功勞。」

據悉，AI通過自然語言處理和機器學習技術，能快速地處理大量數據和信息，並自動生成結構化、規範化的報告文本，同時還能對數據進行分析、挖掘，發現數據背後的規律和趨勢。

說起AI帶來的變化，黃麗媛說，人的思維都可能具有局限性，而AI加持後，「思維就打開了。」這不僅提高了工作效率、降低成本，還能在短時間內對使用者個人的知識進行補充，原來不擅長的地方也可以變得擅長，「而你只需要正確問它一個問題。」

而在購物App上，輸入「年終總結AI」「代寫」等關鍵詞，就出現許多相關產品。商家在產品介紹中寫下宣傳語：「AI智能原創、寫作必備」「懶人辦公」「3分鐘急速交稿」等等，產品銷量一般在幾千單左右，有的店舖月銷量達6萬單以上。

有商家「人工寫作」和「AI代寫」兩種模式都可以「接單」，但AI的價格和時間成本明顯降低不少。一篇1500字的年終總結人工收費為150元（人民幣，下同），8小時可以拿稿。若使用AI+人工修改，價格為100元，5小時後拿稿。

對於兩種模式，一店舖負責人王先生表示，他們會根據顧客的需求進行推薦，如果只是為了完成任務，不查重、要求不高的，便會建議使用AI。而如果需要有深度、有高度、更符合實際的，則需要人工進行原創寫作。他認為，不能說是哪個好，只是需求不同。