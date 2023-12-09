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5天漲粉183萬…河北富翁找回的兒子走紅 已從家居店離職

中國新聞組／北京9日電
解清帥在社交平台發布第一條視頻截圖。（取材自紅星新聞）
解清帥在社交平台發布第一條視頻截圖。（取材自紅星新聞）

河北「億萬富翁」解克鋒找回丟失25年的兒子解清帥並相認，近日持續引發全網熱議。尋親成功後，解清帥迅速在網絡上走紅，他5天內在某社交平台發布3條視頻就漲粉達183萬。12月7日深夜，解清帥發視頻稱「回四川處理點事情」。據報導，解清帥已從原來工作的家居店離職，公司稱未能直接聯繫上他本人。

紅星新聞報導，12月1日當天，解克鋒表示，已經給解清帥準備好3套裝修好的房子，之後還打算去提車。一時間，「河北億萬富翁尋子成功」的話題衝上各大熱搜榜單。之後解克鋒表示，自己並不像報導中所說的「億萬富翁」那麽誇張，「沒有上億，一千萬有」。

12月4日18時23分，解清帥通過個人社交帳號發布一條視頻，向眾多網友近來的關注表達感謝。他在視頻中表示，能夠找到家人非常開心，同時也提醒網友們，「網上現在冒充我的人太多了，我怕被有心之人利用，你們不要相信這些冒充的帳號。」並稱「和我有類似經歷的孩子請聯繫我，我們一家人都會盡心盡力幫助。」

據了解，該視頻發布一小時後，便迅速漲粉10萬。截至12月8日下午，解清帥個人認證的社交帳號已漲粉達到183萬。

「我還是原來的我，只是找到了自己的親人，一家人都非常好。」12月5日， 解清帥在社交平台發布的第二條視頻中提到房和車的問題，「我更想像我大哥一樣自己去工作，自己去努力，我也更想和家人住在一起。我非常理解我爸媽想彌補這麽多年對我的愛。」父母的心意他心領了，日後會通過自己的努力創造好的生活，也會照顧好養育自己的爺爺奶奶。

解清帥表示，跟家人生活的這幾天他非常開心。他表示，「我們只是普普通通的家庭，並不是網上說的『億萬富翁』。」

解清帥12月5日在社交帳號發布第二條視頻的IP地址定位為四川。有網友在評論區詢問，「是不是離開親生父母，回到工作地四川了？」12月7日深夜，解清帥發布第三條視頻證實自己回四川處理點事情。

有網友稱，解清帥之前在四川從事家居設計工作。解清帥所在的家居公司門店負責人電並未否認解清帥曾經是公司員工，但她表示「現在不方便談這個事情，過一段時間再說。」

該家居公司的相關人員表示，解清帥之前是公司經銷商的員工，他因為這次事件，目前已經離職，公司也未能直接聯繫上他本人。

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