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中國碩士生源太多 多所高校不供宿舍

中國新聞組／北京9日電
部分高校不再提供碩士宿舍。（取材自紅星新聞／視覺中國）
部分高校不再提供碩士宿舍。（取材自紅星新聞／視覺中國）

「多所高校不再給部分研究生提供宿舍」話題近日衝上熱搜，多所高校在2024年碩士研究生招生簡章中明確，不再給部分研究生提供宿舍。範圍涵蓋北京大學、南開大學、北京師範大學、南京大學等十餘所國內高校，引發關注。

高校宿舍緊張，為何研究生住宿首當其衝？紅星新聞報導，上海杉達學院法學系教師、領悟時代數字研究院首席研究員唐樹源曾解釋，一方面研究生相比本專科生有更強的生活自理能力和經濟能力，另一方面近年來研究生擴招規模較大，高校原有的研究生比例和對應配置被打破，相關供給更加不足。

部分高校宿舍資源緊張，折射出的是研究生規模不斷擴張後教育資源緊張的隱憂。

據報導，中國教育在線發布的「2022年全國研究生招生調查報告」顯示，2011年研究生招生總人數56萬，到2021年達到約118萬，11年來增長一倍多。而2020年為緩解就業壓力，當年研究生招生增長20.7%。

而在此之後，擴招放慢了步調，但研究生招生數量依然維持在增長狀態。新東方數據顯示，2023年考研全國共有864個招生單位總計招考76萬1763人(不含推免及博士研究生，以下同)，較2022年新增1萬245人。

而與研究生擴招形成鮮明對比的，是增速緩慢的校舍擴建。

在校舍擴張跟不上研究生擴招的背景下，各高校為解決宿舍資源緊張的問題所動用的方法，遠不止「讓學生自行解決」一種。2022年，湖南科技大學在2022年秋季學期開學前緊急施工，在已經停用多年的雨湖校區重新修繕建築，以供研究生入住，曾引發關注。

而與修繕舊校區、租用建築相比，要高校做出新建校舍的決定並不容易。建設規畫新校舍，嚴格的土地管理和審批制度常常是高校面臨的第一道難關。與此同時，教育經費更多向初等、中等教育傾斜，高等教育經費增幅相對不大。

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