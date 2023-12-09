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中國高校吸金 清華收到152億捐款奪冠 企業家校友是主力軍

中國新聞組／北京9日電
2018-2022年中國高校社會捐贈收入TOP 10揭榜，清華以152億元奪冠。（取材自微博）
2018-2022年中國高校社會捐贈收入TOP 10揭榜，清華以152億元奪冠。（取材自微博）

小米集團創始人雷軍上月向母校武漢大學捐贈13億元（人民幣，下同，約1.81億美元）刷新該校單筆最大捐贈額。據近日一份2018至2022年高校獲社會捐贈榜單，清華大學以152億拔得頭籌，浙江大學、北京大學、上海交通大學位居其後。近年不時可見「億元級」甚至「10億元級」單筆高額捐贈，其中，企業家校友是捐贈主力軍。

羊城晚報報導，為了規範管理社會捐贈，自1994年起，中國成立第一家高校教育基金會——清華大學教育基金會。經過近30年發展，全中國已有超過700家高校基金會。

根據基金會中心網（CFC）披露數據，統計整理2018年-2022年中國多家高校教育發展基金會獲得的捐贈收入。從榜單上看，清華大學可謂一騎絕塵，其基金會在2018年-2022年共收到152.91億元的捐贈總額，也是全國唯一一家突破百億元大關的高校。浙江大學和北京大學分別位列第二名、第三名，捐贈收入分別為49.31億元和47.01億元，但與第一名仍有超100億元的距離。

據報導，上海交通大學、北京師範大學則雙雙邁進20億元俱樂部，5年累計捐贈收入分別為27.58億元和22.91億元。其次是中山大學、武漢大學、廈門大學和復旦大學，獲捐金額均達到10億元以上。還有13所高校5年來捐贈收入在5億元至9億元區間。

梳理發現，近年來，「億元級」甚至「10億元級」高額單筆捐贈不時湧現。據不完全統計，從高校培養出來的企業家校友成為捐贈主力軍。近年中國高校基金會接收的254筆不少於1000萬元大額捐贈當中，八成由企業和企業家捐贈，由上市公司或其負責人出資的情況更是逐年增加。

報導稱，匿名捐贈的「神祕人」也在增多。今年1月，武漢大學教育發展基金會收到一筆7800萬元的款項，為生命科學學院老校友匿名捐贈。7月3日，中南大學官網發布消息稱，一校友向母校捐贈6億元，這是中南大學迄今為止接受的最大一筆匿名捐贈。

武漢 小米

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