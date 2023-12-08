我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

四川護理之家出包「錯餵別人母乳」新生兒爸媽憂傳染病

記者陳宥菘／即時報導
四川一家產後護理中心近日傳出錯餵母乳，引起新生兒爸媽的恐慌。（取自成都商報）
四川一家產後護理中心近日傳出錯餵母乳，引起新生兒爸媽的恐慌。（取自成都商報）

近年有愈來愈多孕婦生產後選擇在月子中心或產後護理之家坐月子，除了親餵的方式外，有些母乳量較少或沒有的媽媽可能會交給嬰兒室餵配方奶。近期四川一家母嬰護理中心卻傳出，有護理員本該給游先生夫婦的寶寶餵奶粉，卻錯餵成其他媽媽的母乳，由於有些疾病是經由母乳傳染，使游先生夫婦相當擔心。

成都商報報導，一名游先生的妻子生產後，在3日下午入住四川樂山城區「玥紫宮元奢旅式母嬰護理中心」，並付了人民幣3.3萬元的費用。而該月子中心的哺乳方式是集中哺乳，護理員會統一將嬰兒抱到一樓餵奶後，再抱回游先生和妻子所居的二樓。

游先生表示，由於妻子母乳不足，護理員當晚將寶寶抱到一樓餵配方奶，但當護理員將嬰兒抱回來後卻說「餵了母乳」，讓他和妻子驚訝不已。

游先生說，「當時我們很詔異，說我們沒有餵母乳，都是餵奶粉，怎麼會突然餵母乳？」後來他跟著護理員到哺乳室確認，打開冰箱發現確實拿錯了，奶粉還沒泡，而是誤拿到別的產婦的母乳餵給了自己的孩子。

游先生表示，有些傳染疾病是能透過母乳傳播，他和妻子因此都很焦慮，妻子情緒也不好，這幾天一直在哭，就想知道兒子「喝了誰的母乳？」希望月子中心能協助確認那名產婦的身體是否健康、有沒有傳染疾病。他強調，「對我來講，目的就是一個，為了孩子健康」。

游先生7日時表示，最初該中心以保護客戶隱私、對方產婦不同意等，因此未有下文。後來經過多次交涉，月子中心給他們一份健康報告，但是上面沒看到孕婦的名字，也不知道是哪個醫療機構出具的報告，在他看來就相當於是一份「三無」報告，完全沒能打消他們的顧慮。

該中心經理7日表示，經調查，確認是因為護理員的工作失誤，至於什麼原因導致失誤不方便透露。目前中心正在積極處理，會承擔相應的責任。該中心一位負責人則表示，公司正在積極調查處理此事，如果有責任肯定不會推脫。

上一則

中國11月CPI年減0.5%、PPI年減3% 降幅均擴大陷通縮陰霾

延伸閱讀

四川錦屏地下實驗室啟用 全球最深達800層樓

四川錦屏地下實驗室啟用 全球最深達800層樓
深達800層樓 全球最深物理實驗室四川錦屏大設施啟用

深達800層樓 全球最深物理實驗室四川錦屏大設施啟用
多與新生兒相處 爸爸的大腦會改變

多與新生兒相處 爸爸的大腦會改變
四川警方掃黃 洗浴場前台人員狂呼「444」 原來是暗號

四川警方掃黃 洗浴場前台人員狂呼「444」 原來是暗號

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折