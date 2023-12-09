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7歲以下幼童別來…討厭熊孩子？杭州這家書店有話要說

中國新聞組／北京9日電
獨立書店「喧囂事」內部貼滿說明。(取材自都市快報)
獨立書店「喧囂事」內部貼滿說明。(取材自都市快報)

「7歲以下嬰幼童禁止入書店，有家長陪同也不行」一位網友在網上的質疑引起關注。杭州這家獨立書店拒絕客人的標語就掛在入口處，上面載明店裡沒有童書及教輔。有網友批評該標語冷漠，而拒絕幼童進入更引發了「厭童」的討論。

獨立書店「喧囂事」內部，店內禁止客人坐地讀書。(取材自都市快報)
獨立書店「喧囂事」內部，店內禁止客人坐地讀書。(取材自都市快報)

都市快報橙柿互動報導，網友提到的這家書店叫「喧囂事」，位於杭州城中山北路上，也是小紅書上眾多city walk路線路線經常推薦的店舖之一，是一家私人開設運營的獨立書店。

實際探訪現場，書店門口貼著幾張較為明顯的標語，除了營業時間，一張標語就是「7歲以下嬰幼兒禁止入內，有無家長陪同均不可，本店無童書及教輔」，進入店內也有幾處提示寫著：「無教輔少兒類書籍」、「禁止坐在地上」。

書店面積不算大，主要分成新書區和二手書區域，沒有可以坐著的閱讀區。書籍類型集中在散文、小說、歷史、法律、哲學等範疇，確實沒有兒童書籍和教輔類書。

該書店拒絕7歲以下兒童入內的訊息在網上引起討論，有網友認階這樣規定欠妥，不利於書店的發展，也等於是拒絕了愛看書的寶媽，失去培養兒童閱讀習慣的機會。還有網友酸根本就是南韓版「厭童」，社會環境對兒童不友好還想提升生育率。

對此，只有一人顧店的店主無奈表示，店內確實沒有小朋友看的書籍和繪本，尤其是有閱讀習慣的小朋友較少，他們可能會因為無聊在店裡跑動、哭鬧，影響到其他客人。店裡就曾發生小朋友奔跑後吐了一地，但家長當時卻不在旁邊。

對於店主的親身說明，不少網友也表示認同，「挺好的，規矩先立下」、「沒有童書教輔，7歲以下的孩子去幹嘛」、「這樣的告示沒有歧視的意思，無非就是顧客篩選而已」、「看書閱讀更需要清靜」。

獨立書店「喧囂事」禁止7歲以下兒童進入。(取材自都市快報)
獨立書店「喧囂事」禁止7歲以下兒童進入。(取材自都市快報)
獨立書店「喧囂事」入口。(取材自都市快報)
獨立書店「喧囂事」入口。(取材自都市快報)

書店 歧視 小紅書

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