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出租車司機重點人群？西安鄠邑要求集體打新冠疫苗

中國新聞組／北京9日電
網友曬出西安鄠邑區一家出租車公司群聊中，要求出租車行業全體駕駛員必須接種新冠病毒疫苗的通知。（取材自極目新聞）
網友曬出西安鄠邑區一家出租車公司群聊中，要求出租車行業全體駕駛員必須接種新冠病毒疫苗的通知。（取材自極目新聞）

西安鄠邑區宏達出租車公司日前發布群消息稱，接到上級部門通知，出租車司機屬於重點人群，行業全體駕駛員必須接種新冠病毒疫苗，即起可到鄠邑區人民醫院、西安濟仁醫院接種；據悉，鄠邑區其他出租車公司也發布了類似的通知。

極目新聞報導，達一名出租車司機表示，在消息發布當日未能在指定的醫院成功預約，「公司稱今天預約不上，明後天繼續預約」，此前他已多次接種新冠疫苗，不知為何現在又讓接種。

鄠邑區人民醫院接種門診工作人員稱，近日確實接到了多名出租車司機的預約接種電話，但醫院暫時沒有新冠疫苗，當地的出租車公司也未跟醫院對接此事。

據報導，西安濟仁醫院接種門診工作人員也稱，該院暫未接到為出租車司機接種新冠疫苗的通知，最近老人接種新冠疫苗的比較多，前幾天送來的疫苗已用完，該院暫時沒有新冠疫苗。個人可以根據需求去轄區的醫療機構接種，「有接種要求的單位可能也會發通知，後續可以關注醫院的預約信息。」

鄠邑區出租汽車管理所負責人解釋說，出租車司機屬於重點人群，根據西安相關部門關於近期重點人群新冠疫苗接種的通知要求，目前當地出租車公司正在統計接種新冠疫苗的司機人數。接種應該由出租車公司統一預約，費用等其他情況尚未明確，「宏達公司的群通知表述有問題。」

另據西安晚報稍早報導，當前，全國新冠疫情整體處於局部零星散發狀態，新冠病毒在人群中的傳播仍持續存在，新冠病毒XBB變異株已成為中國本土疫情主要流行株；含XBB變異株抗原成分的新冠病毒疫苗已配發至全省各地，相關部門建議老年人、免疫功能低下人群、感染高風險人群等重點人群盡快接種。

研究表明，XBB變異株具有較強的免疫逃逸能力，人群因前期感染和接種疫苗產生的血清抗體對XBB變異株的中和能力下降，易發生突破性感染。

疫苗 租車 疫情

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