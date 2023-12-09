杭州7歲男孩睡樓梯 家長稱「感冒發燒、主動睡外面」

網友發布的照片顯示，男孩睡在樓梯間的狹小空間內。(取材自上游新聞)

一名杭州網友在社交平台上發帖，稱自己發現一名7歲左右的男孩最近經常在小區一樓的樓梯間打地鋪過夜，看起來非常可憐。帖子發布後，迅速引發網友關注。7日，杭州市臨平區婦聯工作人員表示，是孩子因感冒發燒，主動提出在外面睡覺，以免傳染給家人。

上游新聞報導，該網友發布的照片顯示，這名男孩睡覺的地方是這棟樓的一樓樓梯間，位於上二樓樓梯的正下方。該小區看上去比較老舊，只有樓梯。水泥地上鋪著一層爬行墊，旁邊還凌亂擺放著一些沙發墊、床架之類的雜物，小孩身上蓋著一床藍色被子，上面還有一張黃色床單，似乎已經睡著。

截圖顯示，發帖網稱：「半夜12點下去扔垃圾，一看小朋友真的在那睡著呢……太氣憤了！這是個老回遷房，小區根本不安全，也沒物業，很多地方都沒路燈而且什麽人都可以進來，萬一來個人販子或者誰起歹心了給弄走也不是沒可能。因為我就住他爹媽隔壁，隔著一個樓梯，都是同一層樓，離得太近我真的不好出頭，給人後媽知道了不好，而且我也是外地的，剛來這裡不久。」

後來，這名網友報警，「剛開始真的只是吐槽一下，畢竟是人家的家事不好插手。昨夜裡報警了，我報過警之後警察很快就到了，半夜我聽見孩子父母出來下樓在樓梯道說話的聲音了。孩子已經被接到房間了，因為我聽見孩子聲音了。（鄰居）阿姨很小聲的說，小朋友有後媽嫌他在屋裡礙眼，就給趕出來了。後續怎麽處理交給警察吧！謝謝熱心網友們！」

臨平區婦聯一名工作人員表示，真實情況和網帖內容有一定出入：「孩子應該不是長期趕出來的。小孩子最近感冒發熱了，因為他們租的房子比較小，只有一間。也是為了不傳染，小孩子自己說在外面（睡覺）。這是我們目前了解到的情況。」

工作人員上門走訪，並且進行了多方溝通，但沒有聽到家裡虐待這個孩子的說法，「可能他們家庭教育和相關做法上也有點不太恰當，我們也對他們進行教育了，小孩子現在也已經回家了。」