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兒買包子被多收5毛？長沙男怒發視頻 店主遭「網暴」哭訴

中國新聞組／北京9日電
包子舖的價格卡片。（取材自瀟湘晨報）
包子舖的價格卡片。（取材自瀟湘晨報）

近日湖南長沙的劉姓男子發布視頻，指稱兒子在包子舖買包子時，被多收了5毛錢（人民幣，下同）。他隨後帶著兒子去理論，店家解釋是未及時撤下的舊標價引發誤會。視頻隨後引來數百條評論，其中不少攻擊性評論讓店家「瀕臨崩潰」。而劉男則堅持包子舖沒有做到「童叟無欺」。據網易報導，現在店家舊標價牌已被拆除，店主則哭訴「覺得冤枉」。

據瀟湘晨報報導，劉男是擁有數萬粉絲的短視頻用戶「長沙大劉」，在他發布的視頻中可以看到他質問店主：「你這個包子是多少錢一個？」得到魚香肉絲包的價格為2元一個時，劉男稱「小孩如果要多收5毛錢，那你這個店子就搞不下去了。」隨後，他就將包子摔在桌上。

劉男表示，當天兒子買完包子回家說「被坑了」，他隨後就去問清楚狀況，得知店家多收了5毛錢。他說，沒看到店主所說的「魚香肉絲包2元」的價格卡，只是一抬頭看到店舖上面的價格是1塊5毛錢，脾氣就上來了。

劉男再次發布視頻，「我的小孩子被別人欺負了，哪怕是一分錢，我都要去維護。」他說，自己是賣飛餅的攤販，也是做小生意的，深知現在生意難做，再難他情願虧，不會坑別人。「我和這個店主不是同行，也不是競爭對手，請各位不要帶節奏，適可而止，得饒人處且饒人。」

據報導，店主顏女表示，一家人把隔壁店舖轉了過來，還來不及把上方的價格牌撤下來。當天一名12歲的男孩來買包子，跟他解釋過後，也告訴他不要這個包子也可以，後來他買回去了，再過來的時候，就拿著手機拍起了視頻。之後天天看到一堆惡評，都快瘋了，希望劉男能下架視頻。

對於劉男視頻，有些網友表示贊同：「你的話沒毛病，明碼標價，如果漲了價格也應該及時更改，孩子心裡覺得價格不對，自己被坑了，難道只能忍氣吞聲嗎，這位父親給孩子上的一課很好。」

也有網友提出反對的聲音：「我覺得這就是場誤會，小孩子在覺得價格不對勁的時候就應該說出來，老闆錯在沒有及時換招牌，賣的時候應該解釋一下。」

律師劉研表示，商家銷售商品必須明碼標價，消費者看到的價格是1.5元，就可以1.5元支付。消費者有理由認為商家多收了他的錢，除非商家把之前的明碼標價撤下來，並告知消費者商品漲價。

劉研說，在遇到消費問題需要維權時，可以把所拍攝的影片向執法部門舉報，或是把影片當作證據向人民法院起訴，這樣是無可厚非的。值得注意的是，如果在執法部門沒有到場的情況下擅自錄音錄像，再把相關視頻發到網上，就要留意是否會涉及侵權等問題。

「長殺大劉」發布視頻，稱兒子買包子被多收了5毛錢。（取材自瀟湘晨報）
「長殺大劉」發布視頻，稱兒子買包子被多收了5毛錢。（取材自瀟湘晨報）

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