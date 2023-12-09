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裝樣子走形式？長春地鐵安檢員疑「對空氣」安檢 官方回應

中國新聞組／北京9日電
長春地鐵3號線一名女性安檢員並未將儀器圍繞乘客檢查，而是對著空氣畫圈。（視頻截圖）
長春地鐵3號線一名女性安檢員並未將儀器圍繞乘客檢查，而是對著空氣畫圈。（視頻截圖）

有網民發消息稱，近日，他在長春乘坐了地鐵3號線，在途經長春站安檢口時，看到一名安檢員對著空氣安檢，他認為該安檢員有裝樣子走形式等問題。

大皖新聞報導，影片中，當多人通過地鐵入口時，一名女性安檢員並未將儀器圍繞乘客檢查，而是對著空氣畫圈。

據報導，長春軌道運輸集團營運服務部門一名工作人員7日解釋：「那個東西（安檢設備）是有一定輻射的，達到一定的安檢標準就可以，不一定非要挨著人身上。」同時，該工作人員表示，已將上述問題記錄回饋。

長春軌道運輸安檢安保部門的一位負責人也就此事回覆，稱該安檢人員安檢等級沒有做到位，後續將加強培訓，「在看到網傳影片後，領導也非常重視，接下來也會根據此事作出一系列的整改，避免類似事情再次發生。」

而對於先前答覆中涉及的安檢設備偵測距離問題，該負責人也作出解釋。其表示，最近呼吸道疾病高發，為了讓乘客快速通過，安檢員和乘客保持了一定距離，「但影片裡的安檢存在錯誤是肯定的，距離沒把握好，手也沒抬起來，重點部位沒掃到，工作細節後續將加強。」

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