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i/e人、顯眼包、特種兵旅遊… 中國今年網路10大流行語

中國新聞組／北京9日電
「顯眼包」成十大網路流行語之一。（視頻截圖）
「顯眼包」成十大網路流行語之一。（視頻截圖）

由「語言文字周報」主辦的2023「十大網路流行語」昨公布結果，上榜的有「i人/e人」、「顯眼包」、「特種兵旅遊」、「X門」、「遙遙領先」、「多巴胺××」、「孔乙己文學」等，反映了中國年輕人處於經濟恢復不如預期且失業率居高不下的環境裡，仍在失意中追求社交能量與尋找快樂的時代面向。

據澎湃新聞報導，由「語言文字周報」主辦的2023「十大網路流行語」昨天發布。本年度「十大網路流行語」榜單的誕生，同樣經過了讀者推薦、網路海選和專家評議三個階段。先後有1.6萬名讀者熱情參與，共推薦1000餘條候選條目。編輯部根據流行度、語文創造性，從中遴選出30條進行網路海選。

十大網路流行語中，第一位的是「i人/e人」，「i人」泛指在社交中失去能量、一般來說性格內斂的人，而「e人」泛指在社交中獲得能量、一般來說性格外向的人。這兩種類型的人在社交行為上有顯著差異，年輕人常藉此探討彼此的性格特點。

第二位是「顯眼包」，通過戲謔和誇張的方式，讚美那些敢於展示自我、不懼他人眼光的行為；「特種兵旅遊」指高強度的旅行方式，要快速、高效地完成旅遊打卡的任務；「×門」指一些人出於對某樣東西超乎尋常的喜歡，遂聚集成一個虛擬陣營。

「遙遙領先」源自8月華為推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計畫」時，被引用為稱讚技術創新和產品實力；另一方面也被用來微諷某種誇張的說話風格；「多巴胺××」是指運用高飽和色彩展現鮮艷明亮的服裝風格，讓人產生快樂和自信的感覺。

「孔乙己文學」來自網友「失意書生」的獨白：「學歷不但是敲門磚，也是我下不來的高台，更是孔乙己脫不下的長衫。」；「公主/王子，請××」源自抖音平台某博主的一個創作，表達了女性尋求尊重和禮貌的心理。後來還衍生出男性的版本「王子，請××」。

「你人還怪好的（嘞）」，最早出自某視頻博主模擬大學生心思單純，輕易相信人販子說的話，還不忘加上「您人還怪好的嘞」的稱讚。「挖呀挖呀挖」是由武漢幼師黃老師在抖音平台上傳的童謠「花園種花」中的歌詞句式。

抖音 華為 武漢

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