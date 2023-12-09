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毛澤東、周恩來1956年簽名國宴菜單 197萬元拍出

記者廖士鋒／綜合報導
中共前領導人毛澤東、周恩來等人簽名的菜單，近日以27.5萬美元拍出。（取材自RR Auction官網）
中共前領導人毛澤東、周恩來等人簽名的菜單，近日以27.5萬美元拍出。（取材自RR Auction官網）

中共領導人簽名的相關藏品，在國際拍場上往往有不俗成績。中國—美國名人簽名拍賣行（RR Auction）發布消息稱，1956年毛澤東與周恩來等中共要員簽名的一張「國宴菜單」，在美國拍賣會上以27.5萬美元(約197萬人民幣)高價拍出。

據俄羅斯衛星通訊社報導，美國RR Auction拍賣行公布最新拍賣結果顯示，一張1956年巴基斯坦總理首次對中國進行國事訪問的歷史性宴會菜單，上面有毛澤東、周恩來、黃炎培、彭真、陳雲、朱德等中共與民主黨派領導人簽名，此外當時巴基斯坦總理蘇拉瓦底（Huseyn Shaheed Suhrawardy）亦有落款。

而RR Auction拍賣行官網的介紹顯示，是次宴會有燕窩白木耳清湯、紅醬魚翅、三色蔬菜捲、炸五香雞、素蔬果凍、北京烤鴨、核桃棗奶油、什錦糕點、水果。

介紹還提到，此次訪問代表團討論了貨物交換（煤炭換棉花）和工業發展、改善水管理以及工程師培訓等議題。周恩來還試圖消除對中國霸權的恐懼，強調現在希望本著與所有國家在相互尊重的基礎上和平共處的精神追求工業發展。

公開資料顯示，中共第一代領導人簽名的相關物件，在拍賣場上常常都有不俗的成交表現，尤其是書法風格獨樹一幟的毛澤東，他的書法被稱為「毛體」，中國不少人在學習。

2017年，毛澤東在1975年與古典文學研究家蘆荻聊天時手寫的詩詞筆記，則以70.4萬英鎊成交(約632.9萬人民幣、88.3萬美元)。

2019年，一封毛澤東親筆書寫寄給新華社記者楊翊（履冰）的簽名信函，就在蘇富比以52萬英鎊成交。這封信函是1948年國共內戰方熾之際所寫。

至於周恩來的書法作品，在拍場上也曾經有不錯的成績，例如2023年中國嘉德香港拍賣上，周恩來「行書邵力子『國慶頌』並信封」，以港幣240萬元成交（約219.8萬元人民幣）；周恩來寫的行書「百花齊放」四個字，2018年則在北京的中國嘉德以63.25萬元人民幣成交。

拍賣 中共 書法

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