課堂講解春宮圖 南京中醫大被指「太露骨」…網：小題大作

老師課堂上講解「春宮圖」被指露骨。（取材自九派新聞）

網上爆料，江蘇南京中醫藥大學老師課堂上講解「春宮圖」，投影片中有「七傷自癒自除」、「百病不生」、「百病消滅」等描述。有人認為內容太露骨，不宜在課堂上出現，不過網友大多一面倒支持老師，質疑「醫學院都不准講？」

綜合媒體報導，網傳影片中，投影片出現「七傷自癒自除」、「百病消滅」等一些詞語，可能是選修的學生覺得課堂所講內容不合時宜，所以順手拍下來傳上網，引發網友的激烈的討論。

來源：YouTube

有網友介紹，截圖中提到的課是一門選修課，名稱為中西醫結合性醫學，類似課程在大多數醫學類高校都有開設，該網友還說他當時也想選這門課，但大家都在搶著選，所以沒選上。

該網友還說，因為這種課不適合大範圍傳播，所以上課前老師就已經提醒大家不允許拍照。據了解，這名網友的IP地址就是南京中醫藥大學所在地，對該校開設課程很清楚，應該是該校學生。