河南殯儀館搞丟骨灰 冷回「給盒新的」 家屬氣到心臟病發

父親的骨灰被弄丟，樊女士怒告殯儀館。（視頻截圖）

河南鄭州 樊女士日前到殯儀館想取回10年前過世的父親的骨灰，與近日去世的爺爺合葬，沒想到殯儀館竟告訴她，父親的骨灰因錯放櫃子「不見了」，還隨便指了一個櫃子的骨灰稱那就是父親的，她的母親為此氣到心臟病 發。網友和當地民政局人員都直呼「離了大譜」，話題上了熱搜。前媒體人胡錫進認為該殯儀館涉瀆職，建議樊女士控告殯儀館索賠。

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央廣網報導，樊女士表示，父親十年前去世後，把骨灰寄存在河南新密市殯儀館。今年11月，她的爺爺去世後，為將父親和爺爺葬在一起，她去取父親的骨灰，卻發現父親的骨灰不見了，存放骨灰的櫃子空了。

事後，殯儀館找了一個新的骨灰，說是她父親的，樊女士說，「母親聽說後心臟病發作，自己也是十分痛苦，整夜睡不著覺」。

殯儀館解釋，2020年左右更換了存放骨灰的房間，搬運過程中可能弄丟了或是搞錯了，把745櫃子裡的骨灰盒放到了754櫃子裡。殯儀館認為，754櫃子裡的骨灰盒，裡面就是樊女士父親的骨灰。

對此，樊女士並不認同。她表示，745和754兩個櫃子根本就不在一起，而且自己寫的字和照片都沒有了。目前，樊女士已報警，公安正在處理。

新密市民政局員工表示，該事件「我也覺得離譜」，民政局已委託公安機關的鑑定科進行鑑定，目前還未得出結果。

對此，網友直呼「離譜」，痛批殯儀館太不負責任。有網友說，「這是新舊的問題嗎」、「殯儀館有必要查明白給親屬一個交代」。

資深媒體人胡錫進也在微博評論，「這件事真是令人氣憤。把逝者的骨灰搞丟了，搞亂了，這件事屬於殯儀館最根本的瀆職，是對逝者尊嚴和生者情感不能原諒的漠視」。