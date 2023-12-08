吉祥物「龍辰辰」AI畫的？春晚：老師一筆一筆畫到頭禿

春晚吉祥物被質疑「AI合成」。(取材自中國青年報)

中央廣播電視總台2024龍年春晚吉祥物形象「龍辰辰」6日正式發布亮相。不少網友直呼「有億點可愛」、「想抱個同款玩偶回家」，但也有網友質疑「這怎麽像是AI 畫的」。對此春晚官方回應，稱「龍辰辰」真的是設計老師一筆筆畫出來的，此回應也引發討論，衝上熱搜第一。

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中國青年報報導，7日淩晨，春晚官方微博 發文回應，稱「龍辰辰」肯定有不完美的地方，但真的是設計老師一筆筆畫出來的，並附上多個版本的草稿及檔案截圖。

官方還稱：設計老師畫了好幾個不同的形態，大家也是在這樣一個深夜，在會議室集體投票 才從各種形態裡選中了現在這版。紋飾、色彩、龍面等等，每個細節的設計方案也改了一版又一版，設計老師的頭禿了一塊又一塊，最終有了今天大家看到的「龍辰辰」。

IT之家報導，博主「CG插畫控」依然提出了質疑，他稱發現「建設銀行龍年金鈔」中的吉祥物，與春晚「龍辰辰」形象高度一致，而相關建行金鈔宣發海報上面寫有「全球首款AI設計的吉祥物」。

此外，該博主表示「龍辰辰」的草稿文件過小，不符合常規作圖的文件大小，而官方也沒有打開PSD文件展示圖層內容。他認為，「龍辰辰」很有可能是基於「建設銀行龍年金鈔」進行「AI圖生圖」，之後進行描圖修改而成的。

還有質疑指出，「龍辰辰」四個爪子的腳趾數目不一，而且這些爪子上的腳趾明顯粗細不均勻，大小比例失調。