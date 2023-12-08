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山西明代古堡民居被拆 建新房又拆

中國新聞組／綜合報導
大型機械設備在拆除羅圈堡內房屋。（取材自新京報）
大型機械設備在拆除羅圈堡內房屋。（取材自新京報）

近日，山西省忻州市居民反映稱，河曲縣的省級保護文物單位羅圈堡疑似被破壞，明代古堡內的民居被拆除後蓋了新房，新房近期也被拆除。山西省文物局表示，羅圈堡包括被拆民居在內均在省級文物保護範圍內，有關工作人員正在調查處理此事。

來源：YouTube

新京報報導，網傳影片顯示，羅圈堡四周由土牆圍住，大型機械設備在拆除堡內房屋，不遠處是明長城遺址和烽火台。

「去年把老百姓的舊房子拆了，後半年建了一些二層的樓房，新建的房子主要是搞旅遊的，現在不合格又拆了。」羅圈堡文物管理人員魯先生表示，羅圈堡是省級文物保護單位，堡內有一座戲台和兩座古廟，是重點管理的文物。堡內民居在保護範圍內，但居住其中的居民幾乎都已遷走。

據報導，知情人士稱，羅圈堡此前修建的新建築屬於鄉村振興項目，由華鹿陽坡泉煤業有限公司投資開發，依託長城、古堡、民居等資源，打造邊塞軍事文化感受地。2022年8月份正式開工建設，計畫於2023年年底竣工驗收並投入使用。

據當地的長城保護志願者指出，羅圈堡是黃河畔上最重要的古堡之一。而當地因開發旅遊把堡裡面的古民居、古巷等基本拆除，新建了現代化的樓房。

河曲縣文旅局局長祖先生表示，羅圈堡內之前拆除的主要是老舊的危房，後來新建的民宿密度過大，今年又拆除了一部分建築。「倒塌的、沒頂的（房屋）拆了，原來是文物的、保存好的（房屋），還沒動。」

羅圈堡航拍圖。（取材自新京報）
羅圈堡航拍圖。（取材自新京報）

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