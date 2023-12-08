非法吸金1090億 中國網貸教父判無期

周世平。（取材自紅星新聞／視覺中國）

被稱為「網貸教父」的紅嶺創投董事長周世平因非法吸收公眾存款約1090億元（人民幣，下同，約152.52億美元）等，昨天被判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產。

北京日報報導，深圳市中級人民法院7日對紅嶺創投電子商務股份有限公司董事長周世平等人非法集資案一審公開宣判，被告人周世平犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。其餘17名被告人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、職務侵占罪，分別被判處有期徒刑11年至2年6個月，並處罰金。

據報導，法院審理查明，2009年至2021年，周世平等人通過在紅嶺創投公司網上平台發行融資 標的，累計向48萬餘人非法吸收公眾存款約1090億元。期間，周世平等人明知紅嶺創投公司資金缺口巨大，仍發布「消費理財」、「債權置換」、「紅盈寶」等虛假借款標的非法集資，所募資金主要用於歸還融資項目到期本息、維持公司運營等無法產生利潤 的成本支出。周世平利用「投資 寶」和「紅嶺資本線下理財」的實際控制人身分，肆意使用非法集資款項，集資詐騙逾204億元。

法院認為，周世平等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重擾亂金融秩序。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

據了解，P2P網貸平台曾經盛極一時，最高峰超過5000個，但2018年出現倒閉潮並爆發近萬人包圍銀保監陳情後，當局才加強查緝。2020年11月，官方宣布P2P網貸平台數已歸零，但已造成無數投資人血本無歸。