電池大廠國軒高科來美設廠 中約談警告

中國動力電池大廠國軒高科9月宣布將在伊利諾州設廠。安徽證監局通報，國軒高科因為未及時披露重大交易，遭出示警示函，董事長李縝被約談。（路透）

全球前十大動力電池製造廠、中國國軒高科9月宣布斥資20億美元在美國伊利諾州設廠，安徽證監局6日通報稱，國軒高科未及時披露這項重大交易，已對其出示警示函，並對董事長李縝監管談話。而對於美國將自2024年起限制中企和電池零件獲得電動車 稅收抵免優惠等措施，中國昨批美此舉將破壞全球產業鏈、供應鏈 穩定，將採取必要措施維權。

中央社報導，中國動力電池大廠國軒高科近年在美國、德國等海外設廠，但美國設廠計畫遭共和黨與當地民眾反對，如今又被中國官方約談警告。

安徽證監局官網7日發布決定書指出，2023年9月7日，國軒高科與美國伊利諾州政府簽署了REV（重塑能源與車輛）補貼協議，國軒高科直至2023年10月12日才披露該重大交易事項，違背了上市公司訊息披露的及時性要求，不符合「上市公司信息披露管理辦法」第24條的規定。

決定書顯示，安徽證監局對國軒高科採取「出具警示函」的行政監管措施並記入證券期貨市場誠信檔案。對國軒高科董事長李縝、董事會祕書潘旺採取「監管談話」的行政監管措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。國軒高科及李縝、潘旺應加強相關法律法規學習，依法履行訊息披露義務，杜絕此類違規行為再次發生。

另據美國之音報導，拜登政府1日推出新指導原則的徵求意見版，規定從明年開始，裝有「受關切外國實體」組裝線的汽車將失去獲取美國政府稅收優惠資格。2025年起，製造過程中使用「受關切的外國實體」開採或加工的鋰、鎳和鈷等關鍵礦物的電動車也將失去補貼。新規則的目標是在中國、俄羅斯、北韓和伊朗等國家註冊或設總部的公司等。

路透報告說，中國在全球電池供應鏈中的主導地位促使美國和歐洲國家採取行動，阻止中國廉價的電動車在它們的市場上氾濫。中國占全球鋰加工能力的幾乎三分之二、鈷加工能力的75%。這兩種關鍵礦物用於電池生產。

中國商務部新聞發言人何亞東7日回應稱，美國政府發布電動車補貼政策的實施細則，歧視 性對待中國企業，將中國企業的產品排除在補貼範圍外，這是典型的非市場導向政策和做法。美方上述歧視性補貼政策，違反世貿組織基本原則，嚴重擾亂國際貿易投資，破壞全球產業鏈、供應鏈穩定。將持續評估美方實施情況，並採取必要措施維權。