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全球首家 麥當勞中國採用華為App

記者廖士鋒／綜合報導
麥當勞中國6日宣布與華為達成鴻蒙合作協議，將於App開發鴻蒙原生應用。（取材自麥當勞中國官網）
麥當勞中國6日宣布與華為達成鴻蒙合作協議，將於App開發鴻蒙原生應用。（取材自麥當勞中國官網）

知名美式速食品牌麥當勞即將與華為合作，在中國的App上開發使用「鴻蒙原生應用」，也是大型國際餐飲業者首次有類似計畫。

麥當勞中國官網6日發文，宣布與華為達成鴻蒙合作協定，麥當勞中國App將基於HarmonyOS NEXT啟動「鴻蒙原生應用」開發。消息表示，麥當勞中國在中國市場坐擁5500多家餐廳，擁有超過20萬員工，每年服務顧客超過10億人次，正式成為首批啟動鴻蒙原生應用開發的全球大型跨國連鎖餐飲企業。

消息指出，此次麥當勞中國App正式宣布啟動鴻蒙原生應用開發，既展現著其積極拓展業務板塊及管道的高效發展思路，也意味著鴻蒙生態在餐飲領域取得重大突破。

HarmonyOS系統將全面協助麥當勞依據不同場景，為客戶帶來定制化「個性服務」。同時，透過HarmonyOS NEXT的分散式技術，麥當勞也將獲得更多HarmonyOS系統下的多終端設備鋪發能力，讓用戶可以在手機、車機、平板等多鴻蒙終端等使用場景中，享受到更便捷的點餐、取餐等使用體驗。

根據中國證券報報導，麥當勞中國首席信息官陳世宏表示：「數位化賦能為我們開啟了新的發展快車道」，他提到，「鴻蒙系統的廣泛使用者基礎，將為麥當勞中國的顧客帶來便捷的應用體驗，也能通過更豐富的分發管道讓定制化服務與資訊貫穿消費者旅程，縮短消費者開啟應用路徑，促進業務層面的增長」。

華為終端雲服務開發者服務與平台部總裁望岳則表示，「麥當勞中國啟動鴻蒙原生應用開發，是鴻蒙生態發展在餐飲界的又一次重要突破。期待在全場景的鴻蒙生態中，麥當勞不斷豐富用戶體驗，在中國發展取得更大成功」。

報導援引數據指出，目前麥當勞中國全平台數位化會員生態覆蓋應用程式App、小程式、第三方平台和電商平台等，註冊會員超過2.6億，數位化管道訂單生意占比超過90%。麥當勞App自上線以來累積下載量超1億次。

此前，麥當勞中國首席執行官張家茵8月在「金拱門」六周年之際稱，到2028年其在中國一線到五線城市的餐廳數量要衝至1萬家。張家茵強調，「過去五年，麥當勞中國開店計劃和營業額兩位數增長的規畫全都做到了。門市數量已超出預期，受疫情影響銷售額正全面補回」。

而華為9月宣布全新鴻蒙「HarmonyOS NEXT」作業系統相容安卓應用程式的過渡期已接近尾聲，將於2024年全面切割原生應用不再兼容安卓後，相關合作不斷傳出。目前除了麥當勞中國之外，包含高德地圖、美團、中國國際航空、寶寶巴士、同程旅行等廠商都已經宣布加入鴻蒙原生應用開發中。

今年8月，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東公開表示，鴻蒙生態的設備數量已超過7億，鴻蒙開發者突破220萬人。

麥當勞 華為 App

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