英制裁3中企「支持俄戰爭機器」 中嚴正交涉促撤

中國駐英國大使館發言人回應英制裁中企及氣候問題。圖為中國駐英使館外觀。 （取材自中國駐英使館官網）

中國駐英國大使館6日分別就英國制裁三家中企以及英國在COP 28氣候峰會上聲稱中國是碳排放大國以答記者問方式做出回應，就制裁問題，使館發言人稱，中國堅決反對英方違反國際法、濫用單邊制裁、損害中國企業正當權益的行徑，已向英方提出嚴正交涉，任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。

而就排放大國說法，發言人則表示，英國這名官員的評論很片面，與事實不相符，缺乏科學性，也未對應對氣候變遷 展現應有的正面態度。

12月6日，英國政府以「支持俄羅斯 戰爭機器」為由宣布制裁多國46個實體和個人，其中包括三家中國企業，中國駐英使館發言人表示，中國在烏克蘭 問題上始終堅持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決。英國政府則罔顧國內國際民意，不斷火上加油，助長戰事延綿不絕、生靈塗炭，致使和平更加遙遙無期。

他表示，英方不但沒有反思自己的惡劣行徑，反而羅織罪名制裁中國及其他國家企業，充分暴露英方的虛偽嘴臉。他說：「我們敦促英國政府立即糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁。中國政府將採取堅定有力措施維護中國企業合法權益。我們正告英方，任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊」。

遭制裁的三家中國企業是「亞太鏈接」（AsiaPacific Links Limited）、「信諾電子科技」（SinnoElectronics Co., Limited）、「興華」（Xinghua Co.,Limited）；英國外交部表示，這些企業向俄羅斯供應對戰爭活動至關重要的制裁物資。它們透過複雜的進出口網絡試圖規避制裁，向與俄羅斯軍方有關的實體供應電子零組件，包含用於投入烏克蘭戰場的無人機。