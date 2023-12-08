習近平考察後 80項措施擴上海自貿區

中國國務院近期印發「全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水準制度型開放總體方案」，指要全面對接國際高標準經貿規則，推進上海自貿區高水準制度型開放。（記者謝守真／攝影）

中國國家主席習近平 上月考察上海，並宣示要全方位大力度推進改革和開放後，中國國務院 近日印發推進上海自貿區高水準制度型開放的總體方案，聚焦七方面並提出80項措施，將在上海自貿試驗區規畫範圍內，率先建構與高標準經貿規則相銜接的制度體系和監管模式，力拚打造國家制度型開放示範區，為全面深化改革和擴大開放探索新路徑、累積新經驗。

新華社報導，「總體方案」聚焦七方面並提出80項措施提到，要加快服務貿易擴大開放，從推動金融、電信等重點領域高水準開放，提升跨境投融資 便利化，支持跨國企業設立資金管理中心，提升電信業務服務質量，引領服務業制度型開放。

方案指出，要優化完善進境修理貨物、商用密碼產品、醫療器材、葡萄酒等特定貨物進口管理，試辦實施簡化境內檢疫程序、擴大預裁定申請主體等便利化措施，著力建構科學、便利、高效的管理模式。

針對率先實施高標準數位貿易規則，方案稱，要支持上海自貿區率先制定重要資料目錄，探索建立合法安全便利的資料跨境流動機制，加速數位技術賦能，推動電子票據應用及資料開放共享，建構數位貿易發展新優勢。並且，要加強智慧財產權保護，加大商標、專利、地理標示等保護力度，進一步加強行政監管及司法保護，全面提升智慧財產權保護能力。

方案還提到，在推動政府採購領域改革，要接軌國際通行規則，進一步優化採購程序，改善採購管理，加強採購監督，建構規範透明、科學嚴密的政府採購管理系統。

方案表示，在推動相關「邊境後」管理制度改革，要深化中國國營企業改革，加強勞工權益保護，支持進行綠色低碳領域國際合作，鼓勵環境產品及服務進出口，營造公平、透明、可預期的發展環境。而為完善監管規則，要創新監管方法，健全權責明確、公平公正、公開透明、簡約高效的監管體系，來推動全流程監管，加強風險防控體系建置。

此前，習近平到上海先後視察上海期貨交易所、上海科技創新成果展、新時代城市建設者管理者之家。他強調，上海要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力；要全方位大力度推進「首創性改革、引領性開放」，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。