我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

習近平考察後 80項措施擴上海自貿區

記者謝守真／上海報導
中國國務院近期印發「全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水準制度型開放總體方案」，指要全面對接國際高標準經貿規則，推進上海自貿區高水準制度型開放。（記者謝守真／攝影）
中國國務院近期印發「全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水準制度型開放總體方案」，指要全面對接國際高標準經貿規則，推進上海自貿區高水準制度型開放。（記者謝守真／攝影）

中國國家主席習近平上月考察上海，並宣示要全方位大力度推進改革和開放後，中國國務院近日印發推進上海自貿區高水準制度型開放的總體方案，聚焦七方面並提出80項措施，將在上海自貿試驗區規畫範圍內，率先建構與高標準經貿規則相銜接的制度體系和監管模式，力拚打造國家制度型開放示範區，為全面深化改革和擴大開放探索新路徑、累積新經驗。

新華社報導，「總體方案」聚焦七方面並提出80項措施提到，要加快服務貿易擴大開放，從推動金融、電信等重點領域高水準開放，提升跨境投融資便利化，支持跨國企業設立資金管理中心，提升電信業務服務質量，引領服務業制度型開放。

方案指出，要優化完善進境修理貨物、商用密碼產品、醫療器材、葡萄酒等特定貨物進口管理，試辦實施簡化境內檢疫程序、擴大預裁定申請主體等便利化措施，著力建構科學、便利、高效的管理模式。

針對率先實施高標準數位貿易規則，方案稱，要支持上海自貿區率先制定重要資料目錄，探索建立合法安全便利的資料跨境流動機制，加速數位技術賦能，推動電子票據應用及資料開放共享，建構數位貿易發展新優勢。並且，要加強智慧財產權保護，加大商標、專利、地理標示等保護力度，進一步加強行政監管及司法保護，全面提升智慧財產權保護能力。

方案還提到，在推動政府採購領域改革，要接軌國際通行規則，進一步優化採購程序，改善採購管理，加強採購監督，建構規範透明、科學嚴密的政府採購管理系統。

方案表示，在推動相關「邊境後」管理制度改革，要深化中國國營企業改革，加強勞工權益保護，支持進行綠色低碳領域國際合作，鼓勵環境產品及服務進出口，營造公平、透明、可預期的發展環境。而為完善監管規則，要創新監管方法，健全權責明確、公平公正、公開透明、簡約高效的監管體系，來推動全流程監管，加強風險防控體系建置。

此前，習近平到上海先後視察上海期貨交易所、上海科技創新成果展、新時代城市建設者管理者之家。他強調，上海要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力；要全方位大力度推進「首創性改革、引領性開放」，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。

習近平 國務院 融資

上一則

官媒公布10大流行語 「神17、帶路」上榜挨批不接地氣

下一則

全球首家 麥當勞中國採用華為App

延伸閱讀

習近平會歐盟領導人 籲堅持全面戰略夥伴關係正確定位

習近平會歐盟領導人 籲堅持全面戰略夥伴關係正確定位
時隔6年 中國證實習近平下周訪問越南　

時隔6年 中國證實習近平下周訪問越南　
習近平考察後 上海自貿區制度型開放方案公布

習近平考察後 上海自貿區制度型開放方案公布
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員