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河北億萬富豪尋子成功 大兒子回應「財產減半」：無所謂

中國新聞組／北京8日電
解克鋒一家團聚，但相關話題熱度依舊不減。(取材自南方都市報)
解克鋒一家團聚，但相關話題熱度依舊不減。(取材自南方都市報)

距離河北「億萬富豪」解克鋒成功尋子並相認已過好幾天，網路上關於其一家的話題熱度依舊不減。回歸親生家庭不久的解清帥發影片回應了車房問題，「非常理解爸媽想彌補這麼多年對我的愛，我更想像大哥一樣自己去努力工作。」他表示，希望回歸到平淡正常的生活。

南方都市報報導，自開通抖音帳號後，解清帥的粉絲已經超過了131萬人。

影片中，解清帥說，「對於車房問題，我更想像大哥一樣自己去努力工作，也更想和家人住在一起。我非常理解爸媽想彌補這麼多年對我的愛。」這幾天和家人的相處，讓他覺得十分開心，「我們其實就是普通家庭，感謝大家的關注和祝福。我們一家人終於團聚了，也希望回歸到平淡正常的生活。希望所有被拐的孩子都可以找到親人，天下無拐。」

據報導，解清帥的大哥在回應網友「財產減半」的調侃時則表示，「財產都是無所謂的事。只要我弟弟能夠回來，損失點什麼無所謂，我並不在意家產。」

南都先前報導，解清帥出生於1998年8月24日，遺失於1999年1月20日，遺失地點為河北邢台市橋東區新西街西頭小地道橋路北。解克鋒稱，當日，他的妻子出門買菜，把兒子解清帥放在家裡床上，回來不到10分鐘時間，孩子被偷走。從此，他和妻子踏上了漫長的尋子之路。

孩子失去後的一段時間裡，解克鋒夫婦一度放棄工作賺錢，為了尋子花光家中所有積蓄。後來，解克鋒重新振作起來，一邊創業一邊尋子，並擁有了屬於自己的公司。

12月1日，夫妻倆終於同失散25年的兒子解清帥相認。找回兒子後，他不只一次落淚，「我家房子好多好多，一直住不了，聽到孩子在賓館住了，我特別特別難受，淚水一下子掉下來了。」他告訴兒子，已經把他的新房子建好了，並且給他買一輛車，想要什麼車隨便挑。

解克鋒還談起，「以後我的房子或者家產，四兄妹平均分，要給二兒子（解清帥）多一點，彌補我沒有把他照顧好。」

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