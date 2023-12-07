四川錦屏地下實驗室啟用 全球最深達800層樓

世界最深的實驗室位於四川錦屏山底下。（取材自央視）

人類潛入地底最深的物理實驗室在中國啟用，它的深度達到了800層樓深。據澎湃新聞引新華社客戶端報導，12月7日，中國錦屏地下實驗室二期極深地下極低輻射本底前緣物理實驗設施（簡稱「錦屏大設施」）土建公用工程完工，具備實驗條件。這標誌著世界最深、最大的極深地下實驗室正式投入科學運作。

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報導稱，首批來自清華大學、上海交通大學、北京師範大學、中國原子能科學研究院、中國科學院武漢 岩土力學研究所等大學和科研院所的十個實驗項目小組進駐進行科學實驗。

錦屏實驗室通往地底的通道。 （取材自央視）

這一錦屏大設施位於四川省涼山彝族自治州錦屏山地下2400公尺處，總容積33萬立方公尺。實驗室宇宙線通量僅為地表的一億分之一，具備「極低環境氡析出」、「極低環境輻射」、「超低宇宙線通量」、「超潔淨空間」等多種優點。

據央視新聞報導，這一實驗室僅歷時三年即完工，深達相當於800層樓，有效屏蔽宇宙射線的干擾，能更加準確探測暗物質，實驗環境全球最純淨。學生可在此既研究卡脖子技術，也探索前沿基礎科學。包括神秘莫測的暗物質、治療腫瘤 的深地醫學、細小的中微子或高大上的核天體物理。

新華社客戶端的報導則稱，作為國之重器，錦屏大設施今後將發展成涵蓋粒子物理、核天體物理、宇宙學、生命科學、岩石力學等多學科交叉的世界級深地科學研究中心，助力國家科創平台「跨越式提升」。