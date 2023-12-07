挖到人參？留韓中生咬1口昏迷17小時 才知是有毒商陸

小藝嚐了一口在野地裡拔出的「人參」，結果立即中毒，昏睡17小時。（取材自紅星新聞）

一名在南韓 留學的中國大學生「錯把商陸當作人參，誤食中毒後睡了17小時的影片」在網上流傳引發熱議。當事人表示，她以為在校園裡挖到了「人參」，咬了一口後，從當天下午4時左右一直睡到第二天早上9時。 有人告訴她，她吃的不是人參，而是「商陸」，有劇毒。

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紅星新聞報導，影片的當事人小藝是一名在南韓留學的中國學生。「那天是跟朋友去學校松樹林裡拍照，我平常愛觀察一些東西，地上有很多野菜什麼的，我們拍著拍著就走神了，開始看這些東西。有一個東西長得像蘿蔔，我們就想著挖一下。土很鬆散，一扯就扯出來一個人參，我們當時都覺得是人參。」

「沒吃過人參，好奇心驅使我，我就咬了一口。 有點澀，感覺像是生馬鈴薯。 回宿舍後，我覺得特別睏，很想睡覺。 我之前以為是下午4時睡的，後來算了一下，可能3時那會兒就睡著了。睡得很快，沾上枕頭就睡著了，衣服也沒來得及換。 隔天早上9時，上課的鬧鐘響了才醒來。 我起來後除了覺得有點睡不著外，沒其他什麼事。 」小藝說。

小藝表示，她在睡覺前就把自己挖到的「人參」發在社群媒體 上，睡醒後，看到有網友留言，「人參是鬚根，你這個是商陸，還是紅莖的，就是全株都有毒。」

成都中藥師張靖表示，商陸大量服用會出現中毒反應，甚至因心肌麻痺而死亡。（取材自紅星新聞）

成都中醫藥大學附設醫院藥劑科主管中藥師張婧表示，從小藝提供的根與植物資料來看，是商陸無疑。 商陸大量服用可出現中毒反應，表現為噁心嘔吐、腹痛腹瀉、心搏過速，繼則言語不清、躁動、抽搐、昏迷、心肌抑制，引起心搏受阻、血壓下降、瞳孔散大，出現心肌麻痺而死亡。

「這個學生看似睡了一覺，實際是中毒反應，其實很危險的。後面醒來，可能與食用量不是很大，以及毒性本身會通過人體自身代謝。隨著身體機能逐步恢復，本人也開始清醒恢復意識。」張婧解釋。