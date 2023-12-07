五月天假唱？網友爭論半開麥、墊音算不算 上海文旅局這樣說

五月天假唱風波延燒。（取材自微博）

五月天假唱風波延燒，上海文旅局組織專家評審介入鑑定，事件甚至驚動官媒「人民日報」發聲抵制假唱，稱「真唱是本分」。更有律師指出，一旦調查結果被認定假唱，歌手恐被「終身禁唱」。不過，業界指出，如今爭議點在於「半開麥」、「墊音」是否算假唱？而五月天主唱阿信則於生日當天(6日)在微博 發文，稱不必為任何事辯解。

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五月天上海演唱會的原始影片、音訊已提交，上海市文旅局執法總隊將對提供的影音內容進行科學評測分析，並公布調查結果。12月4日晚間，相信音樂公司發聲明稱，「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為」，並表示正積極配合相關執法部門進行調查工作。

鳳凰網娛樂6日報導，對於在該事件判定中如何定義假唱行為，上海市文化和旅遊局執法總隊表示，「假唱行為最基礎的是「營業性演出管理條例」上面對假唱有一個具體的說法。具體落實上，我們這邊會有一個組織專家評審的一個相關的機制，對其進行鑑定。」

據報導，對於假唱，「營業性演出管理條例實施細則」第26條明確了其定義，即假唱、假演奏是指演員在演出過程中，使用事先錄製好的歌曲、樂曲代替現場演唱、演奏的行為。如今的爭議點在於，「半開麥」、「墊音」是否算假唱。業內人士對此持有不同的觀點。有業內人士認為，半開麥不算假唱，不開麥才算。音樂人丁太升則認為，半開麥和不開麥一律都是假唱。

新京報報導，音樂人鞠起稱，半開麥、墊音的手法早先從韓國流傳過來，是指舞台上播放的伴奏裡含原唱，歌手開了麥，但是聲音調得小一點，和播放的原唱重疊之後被觀眾聽到。「什麼情況算是假唱…，要看比例是什麼樣的。如果真唱音量佔七成，墊音音量佔三成，我認為可以認定為真唱。」

另外，「人民日報評論」官方微博5日發文稱，是真唱，還是假唱，相信會有科學，客觀的調查結果。抵制假唱，堅持真唱，是廣大音樂工作者的基本職業操守。

該評論稱，演唱者任何形式的對口型，都是對消費者的不負責任。文化主管部門也要加強監管，讓假唱行為無處遁形。真演唱、真演奏，這是演藝人員的本分。

北京日報報導，律師許浩表示，如果歌手在演唱會中假唱屬於違法行為，這種行為涉嫌消費欺詐，觀眾可以要求主辦方「退一賠三」；一旦被認定為假唱，歌手可能會被「終身禁唱」。

對於質疑聲浪，觀察者網報導，12月6日晚，五月天的主唱微博「@阿信」發長文回應，稱明年就是五月天出道25周年，「每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」

阿信還稱，「請別擔心我，請不必為任何事辯解」。「話題與熱搜，終究會過去，這頂假頂流的皇冠被摘下時，留下的，是平凡如你我的血肉之軀。」