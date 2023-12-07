我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別置身險境…曾有遊客只顧拍照被浪捲走

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

五月天假唱？網友爭論半開麥、墊音算不算 上海文旅局這樣說

中國新聞組／北京7日電
五月天假唱風波延燒。（取材自微博）
五月天假唱風波延燒。（取材自微博）

五月天假唱風波延燒，上海文旅局組織專家評審介入鑑定，事件甚至驚動官媒「人民日報」發聲抵制假唱，稱「真唱是本分」。更有律師指出，一旦調查結果被認定假唱，歌手恐被「終身禁唱」。不過，業界指出，如今爭議點在於「半開麥」、「墊音」是否算假唱？而五月天主唱阿信則於生日當天(6日)在微博發文，稱不必為任何事辯解。

來源：YouTube

五月天上海演唱會的原始影片、音訊已提交，上海市文旅局執法總隊將對提供的影音內容進行科學評測分析，並公布調查結果。12月4日晚間，相信音樂公司發聲明稱，「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為」，並表示正積極配合相關執法部門進行調查工作。

鳳凰網娛樂6日報導，對於在該事件判定中如何定義假唱行為，上海市文化和旅遊局執法總隊表示，「假唱行為最基礎的是「營業性演出管理條例」上面對假唱有一個具體的說法。具體落實上，我們這邊會有一個組織專家評審的一個相關的機制，對其進行鑑定。」

據報導，對於假唱，「營業性演出管理條例實施細則」第26條明確了其定義，即假唱、假演奏是指演員在演出過程中，使用事先錄製好的歌曲、樂曲代替現場演唱、演奏的行為。如今的爭議點在於，「半開麥」、「墊音」是否算假唱。業內人士對此持有不同的觀點。有業內人士認為，半開麥不算假唱，不開麥才算。音樂人丁太升則認為，半開麥和不開麥一律都是假唱。

新京報報導，音樂人鞠起稱，半開麥、墊音的手法早先從韓國流傳過來，是指舞台上播放的伴奏裡含原唱，歌手開了麥，但是聲音調得小一點，和播放的原唱重疊之後被觀眾聽到。「什麼情況算是假唱…，要看比例是什麼樣的。如果真唱音量佔七成，墊音音量佔三成，我認為可以認定為真唱。」

另外，「人民日報評論」官方微博5日發文稱，是真唱，還是假唱，相信會有科學，客觀的調查結果。抵制假唱，堅持真唱，是廣大音樂工作者的基本職業操守。

該評論稱，演唱者任何形式的對口型，都是對消費者的不負責任。文化主管部門也要加強監管，讓假唱行為無處遁形。真演唱、真演奏，這是演藝人員的本分。

北京日報報導，律師許浩表示，如果歌手在演唱會中假唱屬於違法行為，這種行為涉嫌消費欺詐，觀眾可以要求主辦方「退一賠三」；一旦被認定為假唱，歌手可能會被「終身禁唱」。

對於質疑聲浪，觀察者網報導，12月6日晚，五月天的主唱微博「@阿信」發長文回應，稱明年就是五月天出道25周年，「每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」

阿信還稱，「請別擔心我，請不必為任何事辯解」。「話題與熱搜，終究會過去，這頂假頂流的皇冠被摘下時，留下的，是平凡如你我的血肉之軀。」

上海文旅局將鑑定五月天是否假唱，圖為合成示意圖，右為主唱阿信。(取材自網易號「萌...
上海文旅局將鑑定五月天是否假唱，圖為合成示意圖，右為主唱阿信。(取材自網易號「萌神木木」)

微博

上一則

搖滾圈對五月天落井下石？ 有樂團要辦假唱專場、有人嘲沒實力

下一則

正與美國政府合作…輝達製特供晶片 誓重返中國市場

延伸閱讀

可樂加熱解感冒？ 專家：不如黑糖水加老薑效果更佳

可樂加熱解感冒？ 專家：不如黑糖水加老薑效果更佳
五月天假唱疑雲 中國女星自爆多次被迫假唱：想真唱都不行

五月天假唱疑雲 中國女星自爆多次被迫假唱：想真唱都不行
田馥甄不排斥當媽 談五月天假唱風波這樣說

田馥甄不排斥當媽 談五月天假唱風波這樣說
五月天假唱疑雲持續燒 阿信：不必為任何事辯解

五月天假唱疑雲持續燒 阿信：不必為任何事辯解

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情