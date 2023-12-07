搖滾圈對五月天落井下石？ 有樂團要辦假唱專場、有人嘲沒實力

參加過「披荊斬棘的哥哥」的歌手陳輝說「真唱很重要」。(取材自微博)

隨著五月天假唱風波發酵，中國搖滾圈多個樂團分別以不同方式「倒油」（落井下石）五月天，甚至有樂團嘲諷要辦假唱專場，引發熱議。

來源：YouTube

網易號「萌神木木」為文指出，較早引起關注的是新褲子樂隊主唱龐寬，他在個人社交帳號發布一段演出視頻，同時配上了一句話：雖然樂團的表演又吵又跑調，但全程真唱。看過這樣一句話，網友認為龐寬用意明顯，就是在線內涵（含沙射影）五月天。

對此，有網友指責龐寬太不地道，畢竟五月天曾經提攜他們，還讓他們參演MV。而且在參與MV之後，新褲子主唱龐寬曾經轉發相關內容，也表示五月天是他最喜歡的中國樂團之一。

文章稱，倒油五月天的並非龐寬一人，還有歌手陳輝，他是面孔樂團的主唱，也是搖滾圈的老人。他在曬出演出影片後，不忘配文表態：真唱很重要！做好自己。一個「真唱」，另一個「做好自己」，既對應著五月天的演唱會風波，又對應著五月天主唱阿信的回應。看到陳輝的這則動態之後，網友直呼太勇，同時調侃陳輝的留言區還沒被五月天粉絲攻陷。

還有90年代末期成立的旅行團樂團也加入倒油陣營，樂團的鼓手徐彪在線曬出演出照片，並發文表示他會認真對待每一場演出，更強調尊重舞台，對得起自己和觀眾。

有人直接在網路上發問，調侃徐彪是不是在內涵五月天，徐彪也沒有迴避，直接發出狗頭表情進行回應。

另外一個西遊樂團直接發文表示，要辦假唱專場，就是玩表演。還在文字中直接點名五月天，吐槽對方沒實力，那種表演還要假唱。