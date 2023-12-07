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2024春晚吉祥物「龍辰辰」亮相 牠的靈感來源不簡單

中國新聞組／北京7日電
2024年央視春晚吉祥物形象「龍辰辰」正式亮相。(取材自觀察者網)
2024年央視春晚吉祥物形象「龍辰辰」正式亮相。(取材自觀察者網)

2024年龍年春晚在公開主題為「龍行龘龘，欣欣家國」後，再公開色彩鮮豔的吉祥物「龍辰辰」。

來源:YouTube

央視報導，「龍辰辰」從出土於河南偃師二里頭遺址的綠松石龍形器中提取獨具上古特色的龍鼻作為設計元素，龍脊結構、龍腹紋來自最早記載「中國」二字的西周何尊側面的四道扉棱和雲雷紋，眉弓和龍肩上的裝飾取自河南博物院收藏的雲紋銅禁紋飾。

故宮博物院九龍壁上的九條巨龍工藝精湛、氣勢磅礴，為人所熟知。「龍辰辰」參考九龍壁上的「五爪金龍」設計龍爪造型，彰顯威武與莊嚴。收藏於西安博物院的鎏金走龍屬於典型的獸身龍形制，鋸齒狀背脊，長尾拖後上卷，代表了唐代高超的冶金技術，「龍辰」取其昂首行步、雄壯剛健的姿態，英姿颯爽、意氣風發。

「龍辰辰」的配色選取了大繎、赩熾、趙霞、玉頩、春辰等中國傳統色。「赬霞拂朝，蒼煙懵夕」，赬霞色代表了紅色的雲霞，代表了旭日初升時霞光萬丈的青春色彩。

而青綠色系是東方青龍的代表色。青龍是中國古代天文四象之一，代表春天、希望和生長，也賦予了「龍辰辰」冬去春來、辭舊迎新的蓬勃生機。

「龍辰辰」的配色選取了大繎、赩熾、趙霞、玉頩、春辰等中國傳統色。其中，青綠色系是東方青龍的代表色。「龍辰辰」也象徵著冬去春來、辭舊迎新的蓬勃生機。

充滿歷史美感與時代氣息的「龍辰辰」將在央視2024年春節聯歡晚會上現身，陪觀眾共同迎接歡樂吉祥、喜氣洋洋的甲辰龍年。

河南

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