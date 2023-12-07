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青島10歲男童絆倒摔跤 5cm鎖匙直入眼眶 開顱保命

中國新聞組／北京7日電
聰聰恢復良好，即將出院。(取材自半島都市報)
聰聰恢復良好，即將出院。(取材自半島都市報)

近日，山東青島有十歲男童聰聰(化名)在放學路上不慎絆倒摔跤，重摔在地的同時，隨身攜帶的5公分鎖匙直接插進眼眶嵌入頭骨，血流不止，情況十分危急。被緊急送入醫院後，醫師為聰聰進行開顱手術，將插入的鎖匙完整取出。香港01報導，目前，聰聰已恢復健康。

半島都市報報導，聰聰11月16日在放學回家時，臉重重地摔在地上，手被壓在臉下面，而手中的鑰匙直接豎著插入了倒地的臉上，位置正中左邊眉骨中間，紋絲不動地嵌在骨頭裡。頓時，聰聰疼地放聲大哭，眉骨處也是鮮血直流。

隨後，聰聰被緊急送到了山東大學齊魯醫院（青島）急診科，急診科醫師接診後，立刻進行了外部消毒處理和CT檢查。結果顯示，異物刺入了顱內，比較幸運的是，顱內沒有出血等危急狀況。

手術取出的鑰匙。(取材自半島都市報)
手術取出的鑰匙。(取材自半島都市報)

「當時接到消息我嚇壞了，怎麼也想不到會發生這種意外，看到兒子這個樣子，很心痛，很自責。」聰聰的媽媽王女士回憶兒子當時受傷的情景，依然不敢相信，傷心地流下眼淚。

「當時看到孩子眼睛處插著鑰匙，家長有點著急想拔出來，我們趕緊制止了。這不是簡單的拔出來的問題，如果直接拔出極有可能造成顱內出血，甚至危及生命。」神經外科主治醫師郭振濤說。

考慮到鑰匙在顱內滯留時間較長，會引發顱內感染風險增加，所以應盡早取出。當晚，多科醫師團隊為聰聰實施了開顱手術。

經過層層切開，醫師終於看到暴露的鑰匙。最終，鑰匙順利取出，幸運的是孩子的眼球並未受到嚴重的創傷。

術後，聰聰經過抗感染治療，隔天進行引流拔管，身體指標恢復正常。11月30日，聰聰頭部的傷疤已經完全癒合，視力也沒有受到任何影響，日常飲食等都正常。12月1日，聰聰順利出院。

CT顯示，聰聰顱內被插入5公分左右鑰匙。(取材自半島都市報)
CT顯示，聰聰顱內被插入5公分左右鑰匙。(取材自半島都市報)

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