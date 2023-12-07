漢文帝殉葬坑 宛如皇家地下動物園 入選世界10大考古發現

漢文帝霸陵的動物殉葬坑，入選2023年全球十大考古發現。(取材自文物陝西微信公眾號)

國際知名考古學雜誌揭曉2023年世界十大考古發現，西安的漢文帝霸陵發現的動物殉葬坑入選，也是全中國唯一入選的考古成果。

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美國考古學會主辦的雙月刊考古雜誌《考古Archaeology》，近日評選出2023年世界十大考古發現，入選的項目涵蓋墨西哥、俄羅斯、蘇丹、以色列等地，而在中國陝西的漢文帝霸陵，是全中國唯一入選的考古項目。

根據陝西省文物局微信 公眾號6日消息，漢文帝霸陵位於陝西省西安市灞橋區狄寨街道江村東部白鹿原的西端，其東北800公尺處為竇皇后陵，西南2公里處為薄太后南陵。入選介紹指出，漢文帝的殉葬坑宛若文帝時期皇家 苑囿的地下動物園。

據報導，考古學家在漢文帝的23座動物殉葬坑，發現動物種類共計11個屬種，包括鳥類2種和獸類9種，均為珍稀野生動物，出土的動物有印度 野牛、馬來貘和綠孔雀、金絲猴、大貓熊、羚牛。而當中的虎、馬來貘、犛牛、印度野牛在陝西省屬首次發現。

至於在薄太后的南陵共發掘55座殉葬坑，殉葬動物共計30個屬種，其中鳥類18個屬種、爬行類1種和獸類（哺乳類）11種，包括金雕、綠孔雀、褐馬雞、丹頂鶴、金絲猴、獼猴、虎、鬣羚、鵝喉羚、梅花鹿、麅子等30種珍稀野生動物骨骸。

最為重要的是，首次在陝西省發現爬行動物龜鱉目陸龜科的靴腳陸龜、鳥類犀鳥科的地犀鳥屬。

根據陝西省考古研究院分析，這次發掘出土的動物在司馬相如的《上林賦》、揚雄的《長楊賦》、班固的《兩都賦》、張衡的《西京賦》，以及《漢書》《山海經》《爾雅》《詩經》等古文獻中基本都能找到。

同時，這次考古發現也可以復原霸陵遺址周圍的生態環境和氣候，證明當時的氣候比較濕熱，現今生活在南方的動物在漢文帝時期能夠在此生存，也說明上林苑周邊森林、竹子、草原和河湖沼等多種生態系統廣布，環境優美，儼然是中國最早的物種極為豐富的皇家苑囿動植物園。

不過，西漢以後，隨著生態環境的變化和人為對上林苑土地的開墾、植被的破壞，一些動物失去所依賴的生活環境，先後在關中地區消失。大約至西漢晚期，犀牛已在關中和秦嶺一帶絕跡。