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長沙老人閒不住 把樓頂開墾成菜園、養雞規模嚇到鄰居

中國新聞組／北京7日電
長沙幾位老人把樓頂「開墾」成菜園。（取材自瀟湘晨報）
長沙幾位老人把樓頂「開墾」成菜園。（取材自瀟湘晨報）

湖南長沙一小區樓頂種植蔬菜、養殖雞犬遭投訴引發關注。對此有的業主表示這種現象有隱患，應該禁止。另外也有人表示，這些種菜者基本上都是來自農村的老人，他們在家無聊，種種菜打發時間，只要不干擾到別人，應該予以包容。

瀟湘晨報報導，72歲的種菜老人羅娭氣說，自己是長沙寧鄉人，以前在農村生活，吃的菜都是自家田裡種的。來到長沙已經10多年，和兒子媳婦一起生活，家裡有保母帶孩子做家務，她看到別人在樓頂種菜，於是也開始種植，「有一天在家沒事做，閒著無聊，搞點事做。」從樓下用水桶運土到樓頂，一年又一年，面積逐漸擴大至如今的程度。由於種植規模龐大，占據了整個樓頂，才引發投訴。

羅娭氣表示，除了她，她的鄰居也在樓頂種菜，那些果樹、雞犬都是鄰居搞的。

樓頂的種植設施正在拆除。（取材自瀟湘晨報）
樓頂的種植設施正在拆除。（取材自瀟湘晨報）

羅娭氣表示，其實兒子媳婦很反對她種菜，怕她受累，只想讓她歇著，但她就是閒不住。近日遭到投訴後，她對自己行為進行了反思。在工作人員上門告知種菜的相關隱患，要求拆除後，她就下定決心，以後再也不種了。目前收下來的這些菜，她自己吃不完，就送給了鄰居。

該社區10棟二單元樓頂有兩部分，其中一部分幾乎全被用於種植的土堆、磚塊、水桶等設施占據，土堆上種各種蔬菜。已經有部分蔬菜被摘掉。另一部分有種果樹的磚壟、種菜的土堆、養雞的籠子等，占滿整個部分。目前果樹、蔬菜、雞犬已被撤除。

長期從事社會工作研究的長沙民政職業技術學院教授史鐵爾表示，農村是熟人社會，人們互相認識，習慣於走家串戶，也習慣於勞動。來到城市後，周邊都是陌生人，缺少了熟悉的鄰居，也無需勞動，有些人就會受不了，做出這些事。

史鐵爾表示，在小區種菜行為要區別看待。如果是在樓頂直接堆土種植，這種屬於違法違規，是要堅決禁止的，「因為土壤會侵蝕破壞樓頂的防漏層，導致漏水。」至於用花盆種植，放在樓頂，面積較小的，則影響不大。「但最好是你在自己家裡種，可以在自家陽台，不要選樓頂。」史鐵爾說。

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