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浙江小伙「周末遊」 1年打卡50城 美食人文視角 療癒無數上班族

中國新聞組／上海6日電
在劉好燃的影片角度中，多是獨行者手持鏡頭。（取材自微博）
在劉好燃的影片角度中，多是獨行者手持鏡頭。（取材自微博）

每個周末都去不同城市品嘗特色美食，一年打卡50多個城市，浙江「90後」劉好燃近日在抖音的系列影片火了。他的影片因為溫暖療癒的視角、誘人的食物受到很多網友喜愛，更讓上班族嚮往不已，還有網友留言稱：心情不好時，看完這些，感覺生活有了些盼頭。

紫牛新聞報導，劉好燃說，「我是去年1月開始做短視頻的，因為在南京工作，最一開始是拍南京的美食，後來覺得南京玩得差不多了，就突發奇想，在周六的凌晨乘興出發，跑去蘇州吃素麵。」

劉好燃在抖音上更新了100多個視頻。（取材自紫牛新聞）
劉好燃在抖音上更新了100多個視頻。（取材自紫牛新聞）

劉好燃說，因為到蘇州時還很早，看到火車站裡人們行色匆匆，頗有感觸，就記錄了下來。之後，他又遇到了一位載客的老大爺，「我坐上了大爺的車，大爺熱情地帶我遊了山塘街、寒山寺，最後到了西園寺。」一路上，老大爺與劉好燃聊著天，還不時地說出「人要靠打拚的呀，懶漢吃不飽肚皮」「世上好人多」這樣親切又有趣的金句。「我把這些畫面都記錄了下來，後來我發現，這部分內容比起單純的美食更鮮活，也更接近生活的本真，於是我開始慢慢地嘗試在尋找美食的過程裡，尋訪溫暖的人、溫柔的小事。」

劉好燃表示，從去年開始，自己連續一年50多個周末都去外地打卡。北京、濟南、武漢、哈爾濱，他去了50多個城市。「選擇地點比較隨意，往往都是隨著自己的興致，查下天氣，覺得不錯就迅速買好票出發。因為工作的原因，我習慣早起，所以旅行也喜歡挑早上。」逛得多了，他發現了逛早市的好處，「清晨遊客少，出現在街頭巷尾遛彎或吃早餐的人大多是地地道道的本地人。隨口和他們聊天，他們都會熱情地推薦常吃的館子，他們的口味，是最真實的當地特色。」

據報導，來自浙江的劉好燃，畢業於北京一所「211」理工類大學，現在是網路從業人員。

對於如何平衡本職工作和短影片拍攝的嗜好？劉好燃說，工作時全心投入， 到了周末就開開心心地給自己放個假。「我每次旅行，都不會做詳細的攻略，而是設定一個大概的目的地，然後在去的路上，慢慢感受城市的氛圍。我去每個地方，都不貪多，並不會把所有的網紅地點都去個遍，而是舒服地吃個飯、遛個彎，拍一些東西，心情舒暢了，這個旅程也就結束了。」

一年多時間，劉好燃在抖音平台更新了101個作品，獲讚500多萬，吸引了80多萬粉絲。

在劉好燃視頻下面的評論區，充滿了讚譽，「看你的視頻，眼眶濕潤了，心裡暖暖的。」「前段時間心情一直很不好，看完了這些，感覺生活有了些盼頭，我也想要出去走一走。」

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