顏值堪比明星 北京整形醫師帥出圈 多人掛號「打卡」

醫師鄒翀顏值高，智商了得，吸引不少人慕名掛號「打卡」。(取材自上游新聞)

北京一名整形醫師因顏值高，吸引不少人慕名去掛號「打卡」，該醫師因此火出圈，引發關注。院方平常心回應，稱醫師正常出診。但有人憂心引發亂象，苦口婆心呼籲「醫師這碗飯真不是靠臉吃的，希望不要把追星的風氣帶到醫院來，醫院已經很忙了，沒事或沒病別去打卡啊。」

上游新聞報導，80後醫師鄒翀，是中國醫學科學院整形外科顏面頸部整形美容中心主治醫師，根據該院官網資料，鄒翀從事整形臨床工作十餘年，擅長眼部綜合整形、臉部年輕化等。

官網照片顯示，這名醫生皮膚白皙，面容五官立體。不少網友在貼文下方表示，眉眼好看，甚至有很多人慕名去掛號「打卡」，不一定問診，只為看一眼本人。另在某社交平台，名為「鄒翀醫生」的帳號，分享了自己生活、工作等日常，不少網友在其下方留言。

報導稱，鄒翀除了外型出色，學經歷也非常傲人，根據官網資料，鄒翀是畢業於北京協和醫學院，並以協和第一名的成績考入北京協和醫學院研究生，在北京協和醫學院整形外科醫院攻讀博士學位期間，獲得包括國家獎學金、協和優秀研究生和北京市優秀畢業生等榮譽。

醫師鄒翀顏值高，智商了得，吸引不少人慕名掛號「打卡」。(取材自微博)

2015年博士畢業後留院工作至今，之後先後在整形醫院顏面頸部整形中心、顱顏面中心、鼻整形中心、疤痕綜合治療中心等科室工作，在國際高水準SCI雜誌發表論著多篇，掌握國內外整形美容界最新技術。