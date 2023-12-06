我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MTA防逃票 新玻璃面板門地鐵檢票口亮相

紐約州65歲以上無證客 明年起可獲白卡

顏值堪比明星 北京整形醫師帥出圈 多人掛號「打卡」

中國新聞組╱北京6日電
醫師鄒翀顏值高，智商了得，吸引不少人慕名掛號「打卡」。(取材自上游新聞)
醫師鄒翀顏值高，智商了得，吸引不少人慕名掛號「打卡」。(取材自上游新聞)

北京一名整形醫師因顏值高，吸引不少人慕名去掛號「打卡」，該醫師因此火出圈，引發關注。院方平常心回應，稱醫師正常出診。但有人憂心引發亂象，苦口婆心呼籲「醫師這碗飯真不是靠臉吃的，希望不要把追星的風氣帶到醫院來，醫院已經很忙了，沒事或沒病別去打卡啊。」

上游新聞報導，80後醫師鄒翀，是中國醫學科學院整形外科顏面頸部整形美容中心主治醫師，根據該院官網資料，鄒翀從事整形臨床工作十餘年，擅長眼部綜合整形、臉部年輕化等。

官網照片顯示，這名醫生皮膚白皙，面容五官立體。不少網友在貼文下方表示，眉眼好看，甚至有很多人慕名去掛號「打卡」，不一定問診，只為看一眼本人。另在某社交平台，名為「鄒翀醫生」的帳號，分享了自己生活、工作等日常，不少網友在其下方留言。

報導稱，鄒翀除了外型出色，學經歷也非常傲人，根據官網資料，鄒翀是畢業於北京協和醫學院，並以協和第一名的成績考入北京協和醫學院研究生，在北京協和醫學院整形外科醫院攻讀博士學位期間，獲得包括國家獎學金、協和優秀研究生和北京市優秀畢業生等榮譽。

醫師鄒翀顏值高，智商了得，吸引不少人慕名掛號「打卡」。(取材自微博)
醫師鄒翀顏值高，智商了得，吸引不少人慕名掛號「打卡」。(取材自微博)

2015年博士畢業後留院工作至今，之後先後在整形醫院顏面頸部整形中心、顱顏面中心、鼻整形中心、疤痕綜合治療中心等科室工作，在國際高水準SCI雜誌發表論著多篇，掌握國內外整形美容界最新技術。

中國醫學科學院整形外科醫院辦公室證實，鄒翀醫師確實任職於該院，目前鄒醫師正常出診。關於鄒醫師的詳細情況，以官網介紹為準；其個人帳號，醫院不作干涉和回答。另外，院方也提醒，看診有多個線上掛號途徑，預約掛號就行。

醫師鄒翀顏值高，智商了得，吸引不少人慕名掛號「打卡」。(取材自微博)
醫師鄒翀顏值高，智商了得，吸引不少人慕名掛號「打卡」。(取材自微博)

上一則

俄羅斯外長手機棄蘋果改用華為 中國媒體轉載引熱議

下一則

花10萬中2億彩券 江西男現身兌獎：買興趣啦

延伸閱讀

美前大使淪「古巴間諜」 共和黨議員提案劍指北京

美前大使淪「古巴間諜」 共和黨議員提案劍指北京
北京房價「斷崖式下跌」買家直砍人民幣100萬元

北京房價「斷崖式下跌」買家直砍人民幣100萬元
王嘉爾取消演唱 宣布機酒錢都賠

王嘉爾取消演唱 宣布機酒錢都賠
中歐峰會7日北京登場 習近平將會歐盟主席

中歐峰會7日北京登場 習近平將會歐盟主席

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭