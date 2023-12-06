再創新高…中國明年大畢生增21萬 就業更難

明年高校畢業生規模估達1179萬人，比今年增加21萬人。圖為武漢華中師範大學畢業生參加畢業典禮。(路透資料照片)

屋漏偏逢連夜雨，正當中國年輕人失業率飆升之際，中國教育部 和人力資源和社會保障部（人社部）5日指出，明年高校（大學）畢業生規模估達1179萬人，比今年增加21萬人，再創新高。這些畢業生即將加入尋找工作行列，這將讓已十分困難的青年就業 市場更加嚴峻。有分析指出，中國就業困難，除經濟蕭條之外，重要原因之一是北京政府前幾年推行的錯誤產業政策所導致。

美國之音報導，中國官方以非同尋常的方式宣布這個消息。中國教育部和人社部5日在北京開會，就明年大學生就業創業事宜進行部署。官媒新華社和央視都對此事進行大篇幅報導。

教育部在官方網站上發布了「關於做好2024屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知」，要求各地高校將畢業生就業問題作為「重中之重」，調動各方力量解決就業問題。通知要求所有大學書記和校長與企業合作，讓更多企業進入校園，為畢業生提供更多優質職位資訊。

通知並要求地方政府適當增加政府、事業單位和國有企業的職位，聘用更多的大學畢業生。

從去年年底中國放棄嚴厲的「清零」抗疫措施以後，北京期望的強勁經濟復甦並沒有出現，反而以房地產業為中心的債務危機向外擴散，導致幾乎整體經濟瀕臨通縮邊緣，大批企業倒閉，失業率飆升。包括大學畢業生在內的年齡在16至24歲的年輕人的失業率創歷史紀錄，超過21%。有專家評估，實際數據可能接近50%。

報導指出，許多人認為，中國就業困難很重要的原因之一是北京政府前幾年推行的錯誤產業政策所造成的。中國領導人習近平為了削弱民營企業的力量，將它們納入中共控制範圍，對阿里巴巴、騰訊等中國頂尖的科技企業發動了「反壟斷」、「大數據安全」等一系列整頓，迫使這些企業大幅度裁員。

另外，報導也稱，中國教育部上述「通知」提到的讓地方政府出手安排更多的大學畢業生的想法嚴重脫離現實。

報導表示，地方政府以投資 推動GDP成長的做法持續了數十年，過去主要是透過賣地為投資提供經費來源。但今年以來，隨著房地產業陷入危機，賣地收入不再，政府營運困難。今年，中國許多地方政府都發生了裁員和降薪的事。在這種情況下，地方政府不大可能會為了安置大學生而擴大政府編制。