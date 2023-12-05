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北京房價「斷崖式下跌」買家直砍人民幣100萬元

記者黃雅慧／即時報導
房市持續低迷，近期北京房價一口氣下調人民幣百萬元更引發熱議。（歐新社）
房市持續低迷，近期北京房價一口氣下調人民幣百萬元更引發熱議。（歐新社）

華夏時報報導，北京的房市如今已經站在買家這邊。「人家開口就是要往下降（人民幣）100萬元，然後再接著談價格。」近期的成交結果也顯示，北京二手房成交價比掛牌價低人民幣100萬元甚至200萬元已是常事。面對房價崩跌，外界認為，北京房價原本就高，目前價格下調實屬正常，直降百萬可能只是個案。

一段時間以來，大陸民眾深陷在「房地產到底好不好」、「現在會是買房的時機嗎」的迷霧中。相較於官媒頻繁提及房市將見底、銷售回溫等正面訊息，大陸社交平台反而出現「拔草北京樓市」言論，認為房地產現在「不行了」。

報導指出， 6月底萬科星園成交一套157平方公尺的三房格局物件，成交價為人民幣1,328萬元。但10月底，同樣戶型的房源成交價則是跌到了人民幣1,080萬元，短短四月內就跌去人民幣200餘萬元。

麥田房產表示，相較於10月，11月北京二手房掛牌價（麥田覆蓋樓盤）和上月相比下降0.3%，二手房的議價空間和上月相比也有所擴大；11月北京二手房議價空間和上月相比擴大了0.5個百分點，議價空間達到年內最高。

北京市住建委最新發布數據顯示，11月北京二手房的網簽量為1萬2,545套，較上期上漲17.89%，年增16.7%。和10月相比，北京二手房成交量有所回升。

不過，北京商報引述業內人士說法指出，受到「十一」假期影響，部分二手房網簽延後，導致11月網簽數據略有「虛胖」，「量增價跌」才是當前北京二手房最真實的寫照。

面對房價持續下跌，目前市場反應不一。有準備購屋的民眾如今改為觀望，認為買家市場可能來臨，隨著市場調整，房價還有進一步下跌空間；賣家則擔憂，房價下跌恐導致他們陷入「負資產」的困境。

房價 房地產

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