不做攻略 問當地人吃啥玩啥…中國青年「打聽式旅遊」火了

韻韻不期而遇的絕美民宿。（取材自微博）

「師傅，您知道這附近有什麼好吃的嗎？」「老闆，這附近有什麼好玩的地方嗎？」最近，像是這種即興詢問的「打聽式旅遊」，開始成為一部分年輕人的旅遊新方式。比起套路滿滿、千篇一律的打卡、攻略，熱情的出租車 司機、店鋪老闆、當地人出手「指點」，似乎更讓旅途中的年輕人安心。

北京青年報報導，八寶的「打聽式旅遊」來得自然而然，她和男友去洛陽旅行，到了車站才發現，兩人誰也沒做攻略。第一天晚上11時多，坐上一位夜車司機的車後，兩人突然想喝牛肉湯，於是熱心的司機師傅把他們拉到了一個當地人認可的專門喝牛肉湯的地方。沒想到就是這樣一碗不在計畫中的深夜牛肉湯，徹底穩固了八寶不願做攻略的心。

一些在網路上看攻略花了眼、被「特種兵打卡」累斷腿的年輕人，也決定走上了「打聽」的路：不做攻略，一路詢問打聽，吃啥玩啥、甚至景點打卡全靠當地人的熱情指點，主打一個隨遇而安。大家甚至為此做出了規律總結──吃什麼要聽旅店老闆和附近居民的，玩什麼得聽司機師傅的，住哪裡要問已經去過了的年輕人。

八寶因為聽信攻略踩的雷不只一次，在漢服換裝體驗雲集的洛陽城，八寶想看看這樣貴的店舖到底有什麼過人之處，但到了店裡，不但店員的態度差，她所看到的衣服品質也都很一般。

韻韻的「踩雷」之旅比起八寶有過之無不及，而賽里木湖的遊玩經歷，讓韻韻徹底對線上各式攻略失望。原本按照攻略的安排，韻韻一行人要去賽里木湖看日出，但沒能趕上日出，為了不「白來一趟」，她們選擇等待日落，結果「凍成了狗」，也沒能看到想像中的美景。

於是她們決定就近住下，等待第二天的日出，韻韻第一次在旅遊中做出了「隨便」的選擇，入住了一間民宿 ，打開房門的一瞬間，她放棄了再去看日出的計畫。「那種不期而遇太美好了！」韻韻一下子頓悟了，如果不做攻略，偶然發現一個不錯的地方，「會覺得像拆到心儀的禮物一樣驚喜」。