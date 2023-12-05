陝西一景區搶客 「穿軍大衣」免門票
「不是羽絨衣買不起，而是軍大衣（花棉襖）更有性價比」，陝西鄭國渠旅遊風景區日前在社交平台發布視頻，稱景區自12月1日至31日對穿軍大衣與花棉襖的遊客免門票，引發網友注意。先前在11月10日，東北某高校同一寢室的大學生集體穿軍大衣上課登上微博熱搜，隨後軍大衣成為今年服裝界的流行元素，在電商平台的銷量也有明顯上漲。
紅星新聞報導，鄭國渠旅遊風景區工作人員4日稱此事屬實，是景區旅遊淡季推出的活動，景區淡季是每年12月1日至隔年2月底。工作人員也表示，每年景區春季會舉辦桃花節，夏季會舉辦避暑節，秋季舉辦紅葉節，冬季則是景區的旅遊淡季，這次恰逢軍大衣流行，便想藉此推出淡季的相關活動。「淡季景區門票和園內往返巴士成人票價格每人80元（包含意外險費用），現在免門票的遊客只需購買景交車和個人意外險共計35元。」
公開資料顯示，鄭國渠位於陝西省咸陽市涇陽縣，始建於公元前246年，是中國最早的大型無壩引水灌溉工程，為秦國的強盛和統一六國奠定了經濟基礎，有「天下第一渠」的美譽。1996年鄭國渠遺址被列為國務院重點文物保護單位，2016年11月8日鄭國渠成功入選「世界灌溉工程遺產」。
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