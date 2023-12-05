陝西一景區搶客 「穿軍大衣」免門票

鄭國渠景區工作人員穿著軍大衣和花棉襖為活動宣傳。(視頻截圖)

「不是羽絨衣買不起，而是軍大衣（花棉襖）更有性價比」，陝西鄭國渠旅遊風景區日前在社交平台發布視頻，稱景區自12月1日至31日對穿軍大衣與花棉襖的遊客免門票，引發網友注意。先前在11月10日，東北某高校同一寢室的大學生集體穿軍大衣上課登上微博 熱搜，隨後軍大衣成為今年服裝界的流行元素，在電商 平台的銷量也有明顯上漲。

紅星新聞報導，鄭國渠旅遊風景區工作人員4日稱此事屬實，是景區旅遊淡季推出的活動，景區淡季是每年12月1日至隔年2月底。工作人員也表示，每年景區春季會舉辦桃花節，夏季會舉辦避暑節，秋季舉辦紅葉節，冬季則是景區的旅遊淡季，這次恰逢軍大衣流行，便想藉此推出淡季的相關活動。「淡季景區門票和園內往返巴士成人票價格每人80元（包含意外險費用），現在免門票的遊客只需購買景交車和個人意外險共計35元。」