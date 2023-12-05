「我佛持杯」惹議 知名茶飲聯名遭下架

喜茶和景德鎮中國陶瓷博物館聯名款茶拿鐵及周邊產品因涉及宗教議題，被下架。（取材自微博）

澎湃新聞報導，中國知名連鎖茶飲品牌「喜茶」因一款聯名茶拿鐵涉及宗教因素，日前遭深圳市民族宗教事務局約談後，喜茶隨即將相關產品全數下架。

喜茶在11月28日推出和景德鎮中國陶瓷博物館 聯名款茶拿鐵及周邊包裝「佛喜茶」系列（又名「我佛持杯」），該產品推出隨即登上熱搜，在線下和網上受到許多追捧。不過，因其外包裝的宗教元素，也引來爭議。

深圳市民族宗教事務局工作人員4日表示，經過民宗部門和市場監管等部門會商研究，他們（喜茶）其實打的是個「擦邊球」，「現在只能約談他們，約談也是法律手段之一，而且他們公司也很配合，認錯態度很好，周五晚上就給我們發了整改報告，12月3日已經全部下架了」。

南方網報導，喜茶方面確認已經下架了聯名款「佛喜茶」系列。至於下架原因，喜茶相關負責人則未透露。目前「喜茶GO」小程序上也已經沒有「佛喜」茶拿鐵這款產品。

中國「宗教事務條例」、「關於進一步治理佛教道教商業化問題的若干意見」、「互聯網宗教信息服務管理辦法」等相關法律規定，明確禁止以宗教名義進行商業宣傳。

該產品遭下架也引起微博 網友熱議，有網友認為喜茶聯名涉及宗教確實不合適，把印有佛像的飲料杯丟垃圾桶有對佛不敬的感覺；也有網友認為官方整天吃飽沒事幹，天天搞雙標。

還網友認為，不應一竿子打翻所有，佛教傳播理念應該是發揚光大深入人心，正向的應該沒問題；另有網友評論，雖然喜茶聯名創意高，但在中國有些太敏感的事還是不要隨意碰，得積極穩妥才行。

一餐飲協會負責人對南方網表示，喜茶這次聯名翻車，暴露出中國茶飲行業聯名過度內卷問題。整個市場表面生機勃勃，但大家都有共同的苦衷，奶茶行業因壁壘較低，容易模仿，尤其是產品同質化嚴重。這次翻車給行業一個提醒，「無節制的聯名該剎車了。」