響應體育強國夢 深圳中小學明年起每天1節體育課

中國官方近年來高度重視體育教育，深圳更明確要求，義務教育階段學校每天必須開設一節體育課。(新華社)

「少年強則中國強」？深圳市教育局 日前發布新規定，義務教育階段學校每天開設一節體育課，高中（含中職）學校每周開設三節體育課，中小學每天大課間體育活動不少於30分鐘，新訂自2024年1月1日起施行。

深圳特區報報導，深圳市教育局並立下目標，到2025年，全市學生體質健康測試優良率力爭達到70%，及格率達到99%，學生近視率力爭下降2%，每位學生熟練掌握一項以上運動技能。

除了在常規教育時間增加體育課之外，意見也提及加強體育家庭作業設計，鼓勵家庭制定學生課後和節假日體育鍛鍊計劃。確保學生每天校內外體育鍛鍊各1小時；與此同時，要建立大中小幼相銜接的體育課程體系，推動智慧課程建設。搭建多類型、多項目、面向人人的市、區、校、班四級體育賽事平台。

此外，針對教師招聘、體育場地設施擴建、運動檔案雲平台等新型體育設備、提高體育分值權重等方面工作，深圳市教育局也做了相關規定，並明確學校書記（校長）為主要負責人。

外界對深圳這項教育新政的褒貶不一，有家長認為這反而增加學童負擔，加上與成績掛鉤，未來學童內捲風氣延燒到體育上面，家長也更難；但更多聲音認為，在缺乏鍛鍊的現代社會上，增加體能訓練對於孩童成長有益，同時認為深圳算是走在教育前列，未來希望能在中國全國普及；也有輿論認為，立意良善，仍得看最終落實狀況。

中國官方近年推廣體育，中共 20大報告就提出，「廣泛開展全民健身活動，加強青少年體育工作，促進群眾體育和競技體育全面發展，加快建設體育強國。」中共總書記習近平此前也曾表示，「體育強國」也是實現中國夢的重要內容。

中國國務院 2019年也曾公布相關綱要，提出到2035年，參加體育鍛鍊人數達到45%以上，人均體育場地面積達到2.5平方公尺，《國民體質測定標準》合格率超過92%。