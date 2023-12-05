分享迪麗熱巴新疆舞影片 汪文斌大讚她輸出中華文化之美

中國外交部新聞司副司長兼發言人汪文斌3日在社交媒體分享迪麗熱巴 跳新疆 舞視頻，上熱搜。影片顯示，迪麗熱巴在節目中身著新疆少數民族服裝，並展示新疆舞蹈，引得現場眾人喝采。影片字幕寫道：「迪麗熱巴在海外自信介紹新疆服飾，讓國際友人感受中華文化之美。」汪文斌也在影片上方用英語配文稱：「穿著中國新疆服飾、跳著新疆舞的迪麗熱巴，光彩奪目。」

事實上，汪文斌分享的這段影片來自目前正在熱播的一檔中國綜藝「花兒與少年·絲路季」。公開資料顯示，本季節目在共建「一帶一路 」倡議提出十周年之際，邀請七位不同年齡的嘉賓，探訪「一帶一路」共建國家，尋找十年交流合作的纍纍碩果，解鎖「絲路使者們」平凡而鮮活的開拓故事。

原來，「花兒與少年·絲路季」遊學之旅已經抵達克羅埃西亞，與當地居民進行了融洽友好的中外文化交流。

2013年9月和10月，中國國家主席習近平先後提出建造「新絲路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的合作倡議。今年恰逢「一帶一路」倡議提出10周年。克羅埃西亞恰位於「絲路經濟帶」與「21世紀海上絲路」的交會地區；克羅埃西亞的遺產，是古希臘文明、古羅馬文明、奧匈帝國等文明共同醞釀而成的複雜遺存。關於歐洲古堡與城牆，你能想像的一切，都可以在這裡看到。

迪麗熱巴跳新疆舞引發熱議。（視頻截圖）

中國新疆網也在其官方推特帳號發布迪麗熱巴舞蹈視頻，並配文：「迪麗熱巴跳新疆舞，透過旋轉的舞步傳遞民族文化魅力。」隨後，中國外交部拉丁美洲和加勒比海司、中國駐克羅埃西亞大使館、中國駐阿根廷大使館等各大官方推特帳號先後轉發該帖，為中國新疆的文化瑰寶傳播助力。