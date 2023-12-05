揚州1學院食堂麻醬盆出現老鼠 校方認了 「這回是全屍」

網友稱在揚州江海職業技術學院食堂的麻醬盆中發現老鼠。（影片截圖）

有網友近日在社群媒體 稱，在江蘇揚州江海職業技術學院食堂的麻醬盆中發現老鼠。校方回應，確認事件屬實，並表示深深的歉意。有網友稱，「承認是因為全屍？」

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近日，有学生在江苏扬州江海职业技术学院二食堂麻酱盆中发现老鼠

校方回应属实，目前各部门介入调查。

12月3日，学生删除了该视频。 pic.twitter.com/64RapooMiu — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) 2023年12月4日

海報新聞報導，揚州江海職業技術學院校辦人員4日向記者確認事件屬實，具體情況正在調查中。

此外，江蘇省教育廳工作人員表示，有關人員已跟學校聯繫過，屬地的網信、公安、市場等部門也都已經介入，目前相關情況仍在調查中。

事件引發網友熱議，「很好！適合中國寶寶體質」、「這回️可是個全屍呀」、「炒到菜裡，就變成鴨頭了」、「什麼老鼠，明明就是鴨子，給你們燉的鴨子湯」、「承認是因為全屍？」、

網友說，這肯定是晚上（麻醬）盆沒有蓋蓋子，廚房太多老鼠，掉進去的一隻。

有幾名網友稱，涉事方為該校第二食堂梅花餐廳麻辣燙。

另據央視網報導，江海職業技術學院官網4日發布「關於我校食堂公共衞生事件的情況通報」，全文如下：

「我校有學生於12月1日午間向食堂餐廳反映在餐廳窗口的調料罐中發現有一隻老鼠。接報後，學校高度重視，於當天下午啟動應急措施：一是成立工作專班立即著手調查處理。二是責令該窗口暫停營業，封存其全部原材料和餐具，接受專業機構的檢查。三是學校食堂所有窗口全面排查問題，即查即改，同時請專業單位對所有餐廳進行除四害處理，加密餐廳防鼠措施。四是查找當天使 用該調料罐的師生（目前監控確定有8人使用該調料），了解其健康情況。五是審查餐廳的食品衞生管理措施，制訂全面整改方案。目前，相關工作仍在進行中。

因我們的相關工作不到位、不嚴謹造成此次事件，江海職業技術學院黨委、行政（部門）向全校師生員工表示深深的歉意，向有關媒體和廣大網友關注學校發展、監督學校工作表示衷心的感謝。我們一定正視存在問題，認真配合有關部門的調查，積極做好整改工作。」