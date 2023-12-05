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五月天疑「假唱」 滬文旅局出手 已拿到原始音視頻正鑑定

中國新聞組／北京5日電
五月天11月在上海舉辦「好好好想見到你」演唱會。（中央社／相信音樂提供）
五月天11月在上海舉辦「好好好想見到你」演唱會。（中央社／相信音樂提供）

五月天假唱風波，上海文旅局正鑑定演唱會原始音視頻，如果鑑定結果哪怕有部分假唱，五月天肯定是立刻塌房了。假唱這事可以說現在大家深惡痛絕，尤其是演出市場也看不見得多好的情況下，如果被鑑定為假唱，那五月天在中國是不會有市場了。

據上海界面新聞報導，就「假唱」傳聞，五月天經紀公司相信音樂4日中午回覆稱「沒有假唱」，並稱稍後會在官方公眾號上回應，外界可以持續關注。

新華社報導，上海市文旅局執法總隊已關注此事，並已按「營業性演出管理條例」要求主辦方配合調查，待有關情況依法核實後，將及時回應網友關切。

報導指出，上海蘊華文化發展有限公司11月在上海體育場舉辦8場五月天「好好好想見到你」演唱會。據大型營業性演出管理機制，每場演出均有市、區兩級文化執法工作人員現場監管。上海市文旅局執法總隊對此次涉嫌「假唱」輿情高度重視。

一名博主「麥田農夫」近日連續發布多條鑑定影片表示，通過歌迷在演唱會現場拍攝的影片進行音源分析，發現五月天在上海的演唱會12首流出的音源有5首「假唱」。

網友對此高度關注，上海東方網報導，有網友力挺五月天稱，五月天絕對不會假唱；也有人知道這個消息後表示「很心寒」，覺得欺騙了自己的感情。

還有很多網友認為，去五月天演唱會主要是感受氛圍，即使是假唱也不影響看演唱會的體驗。更多網友則表示，「讓子彈飛一會兒」。有網友表示，不接受演唱會假唱，否則失去聽現場的意義。

據頂端新聞報導，有網民猜測，五月天是不是在演唱會上採取「半開麥」，就是唱歌同時伴奏含原唱的人聲，表演者就可以一半真唱，一半假唱，半開麥是一種很常見的唱歌方式，一般都是用在一些舞步多的歌曲上，因為歌者要跟著音樂節拍起舞，為了避免出現意外，一般都會用到這種方式。

「半開麥」屬假唱嗎？樂評人盧世偉認為，半開麥是墊了一部分事先錄好的歌聲，跟完全對口型的假唱略有區別，但也不好界定兩者之間的關係。

南方都市報報導指出，這並非「五月天」首次遭遇質疑。今年9月「五月天」西安演唱會期間，主唱阿信因在舞台吸氧登熱搜，當時就有歌迷指出，今年以來「五月天」長期保持高密度的演出，這支五人年紀加起來快250歲的樂隊，如何保證演出品質？

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