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戴口罩增 中國衛健委要求基層醫衛不得拒診

中國新聞組／北京5日電
中國北方爆發呼吸道傳染疾病，兒童尤為嚴重，醫院人滿為患。（路透）
中國北方爆發呼吸道傳染疾病，兒童尤為嚴重，醫院人滿為患。（路透）

中國呼吸道疾病持續蔓延，國家衛健委4日發布通知，要求「千方百計挖掘資源開展兒科診療服務」，並指各地基層醫療衛生機構要全面向兒童開放，不得拒診。而有媒體實地觀察，無論在機場或車站，中國戴口罩者明顯增加，不過對於傳聞出入境要重新核酸檢測，機場人員則表示沒有收到相關通知或規定。

近來流感、黴漿菌（或稱支原體）肺炎、腺病毒等多種呼吸道疾病同時爆發，各地兒科出現就診高峰。北京日報旗下的「長安街知事」指，11月下旬的北京兒童醫院內科，每天平均接診人數超過7000人，遠超出承載能力。

國家衛健委對此要求做好基層醫療衛生機構兒科診療服務和「一老一小」重點人群健康管理服務；除各地基層醫療衛生機構要全面向兒童開放，不得拒診。對服務需求量大的城市社區衛生服務中心，兒科診療延時服務一至三小時，或酌情在周六周日增加診療服務。

國家衞生健康委還表示，各地要指導基層醫療衞生機構保持發熱診室「應設盡設、應開盡開」，合理配備發熱診室醫務人員；此外，要發揮中醫藥簡、便、驗、廉的特點，組織制定中醫藥防治方案，為患兒提供適宜的中醫藥服務。

北京針對此波呼吸道傳染病說明是已知病毒，美國衛生官員也說未發現新病原，綜合媒體報導指出，儘管不是新病毒，但民眾的公衛意識和警覺心已提高；據媒體實地觀察，幾個月前，北京地鐵乘客戴口罩比例大約是1：10，4日則約有超過一半的民眾戴口罩。

而近日傳出新冠疫情封控時的「健康碼」重現，但類似說法也隨即出現一波反駁聲浪。有媒體記者於上海進出地鐵站、機場、飯店、超市與百貨公司時，都未遭遇此要求。

口罩 地鐵站 檢測

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