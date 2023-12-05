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河北富豪成功尋子 認了身家千萬 備3套房幫兒辦婚事

中國新聞組／北京5日電
解克鋒夫妻與兒子認親現場。（取材自上游新聞）
解克鋒夫妻與兒子認親現場。（取材自上游新聞）

近日，「河北億萬富豪找回失去25年兒子」相關話題衝上各大平台熱搜榜。事件主角解克鋒曾為尋親花光積蓄，一度連生活費、租房費都沒有了，後來在建築工程承包領域深耕20多年成為「億萬富豪」，一時間，大眾對於解克鋒這位遭遇人生重大挫折後卻逆風翻盤的「億萬富豪」產生濃厚興趣。

綜合媒體報導，企查APP顯示，解克鋒目前共關聯9家公司，分別擔任董事長、執行董事、總經理、經理、監事等職務。工商資訊顯示，解克鋒目前是5家存續企業的法定代表人，持股比率均超過50%。針對多家媒體對自己「億萬富豪」，解克鋒公開表示，（億萬富豪）有些誇大，但願意稱自己為千萬富豪。

來源：YouTube

1998年臘月，二兒子解清帥被偷走後，解克鋒和妻子開始了尋子之路。他們放棄了工作、放棄了賺錢，「我和老婆兩人一起，當時還沒車，騎著腳踏車，在邢台市周邊，遠了坐公車，不方便的地方打計程車。」解克鋒說，整整一年多，他和妻子沒有收入，花光家中幾萬塊錢的積蓄，「連找孩子的路費、生活、租房子都沒錢了，不工作不行了。」

親戚朋友都來好心勸夫妻倆，「孩子已經丟了，就一邊做生意一邊找孩子，不賺錢也沒法找孩子。」最終，解克鋒也想明白了，要想繼續找孩子就要賺錢，也是為了找回孩子後，可以給他一個好的生活條件。

尋子過程中，解克鋒自己也成了幫助他人尋親的熱心人。根據他的敘述，24年裡，他一共幫助4名被拐孩子找到父母，並有20多個被送養、抱養的孩子，在他的幫助下和家人團圓。

去年5月，解克鋒告訴多家媒體，尋子24年的他，已經為失去的二兒子準備好3套房子，他堅信兒子一定會回來。其中有一套120平方公尺的，準備為他做婚房。這些房子裝修好之後一直做民宿，沒有長租，「我怕孩子哪一天回來之後，還要人家搬出去。」

與兒子相認後，解克鋒談及未來分家產時表示，「以後我的房子或家產，他們四兄妹平均分，要給二兒子（解清帥）多一點，彌補我沒有把他照顧好。」

全家吃過團圓飯，解克鋒開始規畫未來的生活。「孩子已經談對象了，我準備和他的對象見面商量下，年前為他們操辦婚事。」

解克鋒懸賞百萬元尋子。（取材自上游新聞）
解克鋒懸賞百萬元尋子。（取材自上游新聞）

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