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周邊全是灘塗地… 青島一地鐵站閒置5年 民怨：浪費國家資金

中國新聞組／北京5日電
鰲山灣地鐵站建成5年多卻一直未啟用。（取材自央廣網）
鰲山灣地鐵站建成5年多卻一直未啟用。（取材自央廣網）

山東青島市地鐵11號線鰲山灣站已落成5年多，卻一直沒有開通營運，周邊數公里全是泥灘，雜草叢生；市民質疑，地鐵站耗資不斐卻閒置，是否浪費國家資金。附近地鐵工作人員透露，「當地只有一片鹽鹼地，那個站可能是不會開了，反正是沒有消息。」

來源：YouTube

央廣網報導，據公開資料顯示，青島地鐵11號線是當地建成營運的第三條地鐵線路，始於嶗山區苗嶺路站，止於即墨區鰲山灣站，全長58.35公里，於2018年4月23日開通運營，總投資約人民幣195億元(約27.3億美元)。然而該線開通營運5年多，終點站鰲山灣地鐵站一直沒有啟用。

青島市民李先生多年前看到相關開發規畫，地鐵要在即墨區的鰲山灣設站，他便在距離地鐵站六七公里的地方買了房子，沒想到鰲山灣站建成至今一直閒置，坐落在一大片灘塗地裡，地鐵站周邊幾公里雜草叢生，站點附近全是土路和一些廢棄坑塘。

李先生質疑，鰲山灣站如果不啟用，就不應該在那設站，「如果當時規畫這個站就是要啟用，周邊的協調應該先做好。現在不能用，整個周邊環境就是一個海灘裡面有一個車站。」

鰲山灣站前一站「錢谷山站」工作人員表示，鰲山灣站雖然還沒啟用，站點仍有工作人員值守，但附近連條通往地鐵站的路都沒有，只有一片鹽鹼地。至於何時會開通？工作人員稱，「可能是不會開了，反正是沒有消息。」

對此，青島市自然資源和規畫局市政交通規畫處相關人員回應，11號地鐵線符合城市總體規畫，「但該線也進行了適度超前的規畫，就是因為適度超前規畫，導致目前鰲山灣站外面暫時還沒有市政道路或者公交站點等配套設施。」

青島市地鐵辦則回覆，並沒有耗用國家資金，「鰲山灣站周邊之前進行的一些城市規畫還沒有完全實現，周邊配套建設完善之後，將及時進行載客運營，鰲山灣站是要通的。」

坐落在灘塗地深處的鰲山灣地鐵站。（取材自央廣網）
坐落在灘塗地深處的鰲山灣地鐵站。（取材自央廣網）

地鐵站 投資

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