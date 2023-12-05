河北富豪尋子成功後 深圳懸賞千萬的父親電話被打爆

謝爸將謝浩男幼年時的照片與自己25歲時的照片拼貼在一起。（取材自南方都市報）

河北邢台「懸賞百萬（人民幣，下同）尋子」的億萬富豪解克鋒尋回兒子的喜訊刷屏網絡，在其答謝宴上，深圳「懸賞千萬尋子」的謝浩男父親謝岳（謝爸）也走入公眾視野。謝爸3日表示，他已經找了22年，現在51歲，家中經濟條件尚可，只盼兒子能現身，「我只要知道你健康地活著就行了。」

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南方都市報報導，在河北邢台企業家解克鋒與失散25年的兒子解清帥相認後舉行的答謝宴上，同為尋子家長的謝爸上台，與解克爾握手、相擁，場面令人動容。因自身經商有成、懸賞千萬尋子，謝爸一夜之間收穫了龐大的網路關注，手機電話、網路留言不斷。

據報導，謝爸表示，自己從今年開始提出「懸賞千萬」，指的是如果確認找到兒子，會酬謝1000萬元。之所以設定高額酬金，是因為他今年51歲了，已經找了22年，都沒有結果，「我相信重賞之下必有勇夫」，也希望以此來打消孩子的顧慮。

「我想告訴孩子，我只要知道你健康地活著就行了，警方告訴我這是真的，那我就認，其他的都不是重要的。」謝爸說，有的孩子走失多年之後，心裡會覺得「養家為大」，那他也會尊重，「我不願意去打擾他現有的生活，哪怕『隔屏擁抱』都好。」

據悉，謝浩男出生於1998年11月26日，2001年1月14日傍晚在廣東省深圳市南山區白石洲沙河醫院附近丟失，失蹤時眉宇間有個小傷疤，一個頭旋，身穿藍黑相間有帽上衣，淺黃色褲子，說話不清晰。

22年來，謝爸嘗試透過各種方式尋子，也幫助了許多像他一樣的尋子家庭。解清帥回家後，他接替解克鋒，擔任「98尋親群」的新群主。他說：「謝浩男只有一個，但我也可以間接幫助其他家庭『上岸』。」