2：07：09 楊紹輝福岡國際賽創中國馬拉松紀錄

楊紹輝在2023福岡國際馬拉松賽上以2小時07分09秒完賽，刷新中國馬拉松紀錄。（新華社資料照片）

2023福岡國際馬拉松 賽上，中國選手楊紹輝以2小時07分09秒完賽，刷新了中國馬拉松紀錄。

澎湃新聞報導，12月3日在日本 福岡舉行的國際馬拉松賽上，中國選手楊紹輝和豐配友位列賽事487名參賽選手之中。最終，楊紹輝以2小時07分09秒完賽摘得亞軍，這一成績超越了何傑今年在無錫馬拉松的2小時07分30秒，創造了新的中國馬拉松紀錄。

同時，創造新歷史的楊紹輝，也成功擊敗了同場所有日本本土的選手。

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先前在東京奧運 會上，楊紹輝就曾在男子馬拉松比賽中跑出2小時14分58秒，排名所有參賽者的第19位，創造了中國馬拉松選手在奧運會上的最佳成績。

「日本馬拉松程度高，常跑進『208』甚至是『206』之內，但這些成績其實是大家在不同賽道、不同比賽中跑出來的。如果換他們來我們的賽道，或者我們去跟他們賽道同場競技，也不一定我們就差他們多少。」如今在福岡馬拉松上的優異成績，印證了楊紹輝的判斷，但這不會是他的最終目標。

「如果身體允許的話，在下屆奧運會上，我希望能繼續代表中國參加馬拉松，也希望能把成績和名次再往前提升一點。」