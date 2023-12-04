我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 台內政部：三組總統候選人都符規定

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

2：07：09 楊紹輝福岡國際賽創中國馬拉松紀錄

中國新聞組／北京4日電
楊紹輝在2023福岡國際馬拉松賽上以2小時07分09秒完賽，刷新中國馬拉松紀錄。（新華社資料照片）
楊紹輝在2023福岡國際馬拉松賽上以2小時07分09秒完賽，刷新中國馬拉松紀錄。（新華社資料照片）

2023福岡國際馬拉松賽上，中國選手楊紹輝以2小時07分09秒完賽，刷新了中國馬拉松紀錄。

澎湃新聞報導，12月3日在日本福岡舉行的國際馬拉松賽上，中國選手楊紹輝和豐配友位列賽事487名參賽選手之中。最終，楊紹輝以2小時07分09秒完賽摘得亞軍，這一成績超越了何傑今年在無錫馬拉松的2小時07分30秒，創造了新的中國馬拉松紀錄。

同時，創造新歷史的楊紹輝，也成功擊敗了同場所有日本本土的選手。

來源：YouTube

先前在東京奧運會上，楊紹輝就曾在男子馬拉松比賽中跑出2小時14分58秒，排名所有參賽者的第19位，創造了中國馬拉松選手在奧運會上的最佳成績。

「日本馬拉松程度高，常跑進『208』甚至是『206』之內，但這些成績其實是大家在不同賽道、不同比賽中跑出來的。如果換他們來我們的賽道，或者我們去跟他們賽道同場競技，也不一定我們就差他們多少。」如今在福岡馬拉松上的優異成績，印證了楊紹輝的判斷，但這不會是他的最終目標。

「如果身體允許的話，在下屆奧運會上，我希望能繼續代表中國參加馬拉松，也希望能把成績和名次再往前提升一點。」

馬拉松 東京奧運 日本

上一則

河南濮陽馬路導盲道 像貼紙一撕就掉

下一則

英媒：中國欠債者創新高 854萬人列黑名單

延伸閱讀

日本37年老漢堡店熄燈 曾以鹿肉漢堡獲大獎民眾不捨

日本37年老漢堡店熄燈 曾以鹿肉漢堡獲大獎民眾不捨
2腎臟捐贈者 目標1年內跑12場馬拉松

2腎臟捐贈者 目標1年內跑12場馬拉松
2腎臟捐贈者 目標1年內跑12場馬拉松

2腎臟捐贈者 目標1年內跑12場馬拉松
68歲周潤發首跑半馬 2小時27分達標：明年會再參加

68歲周潤發首跑半馬 2小時27分達標：明年會再參加

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍

泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷