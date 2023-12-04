曾被指「為京戶」…清華博士後當交警 15年後暴紅

張雷始終深信，在自己的崗位上「大有可為」。（取材自上游新聞）

清華大學博士後放棄眾多高薪工作選擇當交警，張雷近期在網路上火了。特別的是，張雷已畢業15年，對於高學歷低就曾被嘲「為了戶口」「在科研圈混不下去了」，張雷不以為意，稱「是我喜歡的，學的東西不會浪費」；他也建議自己高三的兒子，考哪個大學不重要，儘管去做喜歡的事情。

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在北京市公安局公安交通管理局（簡稱北京公安交管局）位於東城區的一處駐地，環球人物記者見到張雷。48歲的他，頭髮白了大半，戴著一副無框眼鏡。2008年從清華大學博士後出站，張雷成為北京公安交管局事故鑑定中心的交警。

張雷說，博士後出站，他選擇去交管局，非議特別多：「為了戶口？為了鐵飯碗？還是在科研圈混不下去了？估計沒有門子吧？」

妻子孫濤至今記得，在清華博士公寓7號樓前的小廣場，兩人激烈討論了好幾次。「當時的博士後遠遠沒有現在這麼多，選擇餘地很大。附近幾棟樓的博士後家屬們，都會互相打聽出站後的去向。有人為了孩子教育選擇高校，有人為了賺錢進了外企，還有為解決配偶工作問題去事業單位的。」

張雷和孫濤的兒子當時2歲。孫濤作為女人，首先考慮到孩子的教育問題。「如果他能留在高校，幼兒園、附小、附中，起碼孩子15歲之前的教育不需要太操心。」

「不只一個人勸，包括他的導師都覺得，他是做科研的好料子。」孫濤現在說起這事，依舊情緒複雜。

說起來，張雷和交管工作緣分不淺。從吉林工業大學博士，到清華大學博士後，他的專業一直圍繞著汽車工程。2005年起的3年多時間裡，他和導師一起擔任專家，參與了北京公安交管局多起重大交通事故的現場勘查、責任認定工作。誰知道，參加工作時，張雷就認準了交管局。

張雷的父母心裡打鼓，問他：「你上那麼多學，跑那去行嗎？」

「沒問題，是我喜歡的，而且學的東西不會浪費，肯定能幹出些成績。」

張雷最終說服妻子孫濤：「人生就這麼幾十年，我出站都32歲了，如果60歲退休 的話，能幹多少年？為什麼不能幹我喜歡的事？」

在張雷看來，交管局在有些人眼裡「廟很小」，但做事故鑑定的門檻可不低。張雷舉例，一輛汽車出了事故，車裡4人無一倖存，而且被全部甩出車外後以「疊羅漢」的形狀倒地。「究竟誰是司機？需要透過血跡形態進行分析，就要用到流體力學知識。」

據報導，張雷還將鑑定方法進行固化，主持制定了公共安全行業標準《基於視頻圖像的車輛行駛速度技術鑑定》，並於2014年正式頒布實施，成為中國交通事故車速鑑定的主要方法。

不過，就在這項「車速技術鑑定標準」頒布當年，張雷確診肺癌。

那幾年的張雷，把一腔熱血和全部時間都用在工作上了。張雷的同事回憶：「雷哥常在單位忙到半夜，最長一個多月都沒有回過家，白天出現場、檢驗鑑定，晚上起草行業標準、申報科研課題，忙得腳不沾地。 」

張雷39歲就得了癌症 ，孫濤心裡一直很內疚。「我當妻子沒有提醒他呀……你不能工作狂到那種地步。但我那時一門心思覺得，他到交管局就是想幹出些成績的。我既然選擇支持他去，他加班我就從沒攔過。」

張雷的兒子今年讀高三，可遇到物理難題，卻從來不請教他的博士後老爸，「別人家的爸爸都是教授呢」。這次張雷小火一把後，兒子也開始重新審視他這個交警爸爸。