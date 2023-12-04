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保潔稅後領7000元 「胖東來」卻被批商品貴 創始人回應

中國新聞組／北京4日電
保潔稅後工資達7000元人民幣，胖東來被質疑價高，創始人回應。（取材自紅星新聞）
保潔稅後工資達7000元人民幣，胖東來被質疑價高，創始人回應。（取材自紅星新聞）

被譽為「零售業奇蹟」的胖東來，其創始人于東來近日聲稱「員工不想上班，想請假的話，不允許不批假」，讓胖東來又登上熱搜。于東來曾指出，公司保潔稅後工資已經達到7000元（人民幣，下同），但也引發網友質疑高成本導致店內商品價格太高，對此于東來表示：「追求低價的商業模式早晚讓社會傷痕累累！」

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來源：抖音

紅星新聞報導，近日，于東來在某活動論壇上分享自己的經營理念時提到，上班時間現在是7個小時，想像將來會是6個小時，員工不想上班不允許不批假，「不讓員工為了請假去找理由編理由，引導著讓他活得真實。」

于東來還透露，員工一年的休假基本上就在140天了，管理層已經實現190天的休假了，而且收入也不低。此前，11月由聯商主辦的聯商東來總裁班中，于東來曾提到，胖東來公司保潔在11月稅後工資已經達到7000元。

據每日經濟新聞報導，在胖東來，服務從還沒走進大門時就開始了：超市門口提供寵物寄存服務。超市裡的購物車有七種類型，老年人購物車配置了放大鏡，帶小孩的顧客可以選擇嬰幼兒手推車。

超市設置的母嬰室內嬰兒床、溫奶器、飲水機、消毒櫃、小冰箱、恆溫飲水機、洗刷工具樣樣齊全，堪稱「小型月子中心」。傳說投資145萬建成的衛生間，配置的是戴森洗手烘乾一體機，梳子、棉籤、護手霜、髮卡一應俱全。每個樓層都有自助飲水機，胖東來的許多商品旁邊，都會設置使用提示，讓消費者了解使用方法。

一時間北京、西安等多地網友表示「我們也需要胖東來！」不過，優質服務不外乎高成本，也有網友表示，胖東來「什麽都貴，很誇張」、「和普通超市並沒有什麽區別，網上傳的感覺都是資本推的。」

關於價高的質疑，于東來在抖音視頻中側面回應：「追求低價的商業模式早晚讓社會傷痕累累！......合理的價格才能保持穩定健康的創造力！」

各地網友期盼胖東來的呼聲漲高，胖東來會不會「走出河南」呢？有人認為，胖東來的經營模式「異地完全不可能複刻，零售業態必須同時滿足優質服務和內捲的最優價格，缺一不可」、「如果物價比其他超市高20%，去其他城市活不下去，老百姓不買帳」。

對於「走不出河南」的質疑，于東來本人曾這樣回應：「胖東來是想做一個榜樣，讓更多的人去學習，不是想做多少家企業，沒有走出河南這個概念」。

河南 零售業 投資

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