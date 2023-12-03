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搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

中國新聞組／北京4日電
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

特斯拉純電動皮卡「Cybertruck」歷經兩年延宕，上月底終於舉辦交付活動，確定可從明年起交車。近日，有中國網友分享疑似在湖南長沙看到Cybertruck亮相街頭，吸引許多人圍觀拍攝。

上游新聞報導，「Cybertruck」的交付引發熱議，許多中國車迷好奇何時才能在中國買到？

特斯拉一共將Cybertruck分為三種定價，最便宜的後輪驅動版本6萬990美元（約人民幣43.5萬元）、四輪驅動中間版本7萬9990美元（約人民幣57.1萬元），最高階版本Cyberbeast，一輛要價9萬9990美元（約合人民幣71.4萬元）。

特斯拉電動皮卡開售，最便宜的後輪驅動車型售價為6萬990美元。（取材自上游新聞）
特斯拉電動皮卡開售，最便宜的後輪驅動車型售價為6萬990美元。（取材自上游新聞）

特斯拉中國表示，特斯拉Cybertruck早已停止接收中國和歐洲市場的訂單，僅在北美允許預訂。

不過，網上流傳長沙街頭疑似出現全新Cybertruck的影片，不少網友好奇，難道特斯拉新車同步進入中國市場嗎？對此，特斯拉官方出面澄清，「這應該不是我們的車，仔細看有點粗糙」。

據報導，有媒體找到一位IP地址在湖南的視頻博主，日前發布一支「自製Cybertruck」的視頻，經比對影片中的車子和網友拍的照片，疑似就是這輛亮相長沙街頭的「Cybertruck」。

一輛全新特斯拉皮卡「Cybertruck」日前被拍到出現在長沙街頭，引發眾多網友...
一輛全新特斯拉皮卡「Cybertruck」日前被拍到出現在長沙街頭，引發眾多網友圍觀拍攝。（取材自上游新聞）

這款以科幻電影「銀翼殺手」為靈感打造的Cybertruck，長1.83公尺、寬1.22公尺，載重量1.13噸，拖得動重達4990公斤的物品；車身採用不鏽鋼製造，甚至還能防彈，配備裝甲玻璃和全地形輪胎。特斯拉稱，Cybertruck可靈活應對各種崎嶇路況，可以行駛在任何星球表面。

儘管速度、牽引能力、越野能力都表現出彩，但其造價不菲，市場不買帳認為實在太貴了。

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