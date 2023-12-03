廣西90後返鄉創業 打造「竹單車」熱銷海外

廣西90後青年譚江永用竹子造自行車出口海外，已賣上萬台。（取材自新華社）

廣西一位90後青年返鄉創業，以中國傳統竹製品工藝的概念打造「竹製單車」，海外銷售量已超過6萬部，引起網友關注熱議。

快科技報導，廣西環江毛南族自治縣的90後青年譚江永，大學畢業後一直從事竹藝設計工作，偶然機會下，他接觸到竹子造單車的概念，他想到家鄉成片的野生竹林，2014年毅然辭職回家創業。

據報導，譚江永從自家樓頂上搭一個簡易棚子開始了「造車之路」，2015年，他用老家的空心毛竹打造出第一輛竹製單車，他興奮地把照片上傳到主題網絡論壇，很快就被一位瑞典 人以4500元人民幣的價格買走。

不過沒多久車架就裂開了，譚江永之後歷經兩年多試驗材料，最終發現家鄉的一款強度與韌性都合適的實心竹品種。

據其介紹，竹製單車不僅環保，竹子的韌性對單車避震效果也很明顯，如今，譚江永用竹子製造的車架一部可賣到3000多元，已銷往瑞典、丹麥、新加坡 、日本 等國家，海外銷售量超過6萬部。